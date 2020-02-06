"كينجز كوليدج": العالم أجمع يثمن التزام جلالة السلطان بنهج الحياد الإستراتيجي

لندن- العمانية

أعربتْ دراسة أكاديمية عن تفاؤلها بمواصلة السلطنة لدورها الحيادي المعروف إقليميًّا وعالميًّا في ظلِّ عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باتباع نهج الحياد الإستراتيجي الذي أرسى دعائمه جلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- مؤكدة أن العالم أجمع أعرب عن تقديره لما أعلنه جلالته من التزام السلطنة بثوابت سياستها الخارجية، وأن جلالته بعث برسالة طمأنينة للعالم أجمع حول استمرارية هذا الدور الذي بات مهما ويخدم العالم أجمع.

وقالت الدراسة -التي نشرها قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينجز كوليدج البريطانية- إن السلطنة تحتل موقعًا إستراتيجيًا مهمًّا في العالم، مشيرة إلى أنَّ المغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- قاد السلطنة لمدة خمسين عامًا، واستطاع عبر سياسته الحكيمة أن يضعها في مكانة فريدة وسط دول العالم بفضل سياسة الحياد التي اختطها طيلة عهده كوسيط محايد بين الغرب والعديد من دول المنطقة العربية.

وأشارت الدراسة إلى أن السلطان قابوس اتبع منذ بداية توليه الحكم سياسة انفتاحية مكنت السلطنة من إقامة علاقات ودٍّ وصداقةٍ واحترامٍ مع مختلف دول العالم.