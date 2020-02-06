"عمان داتا بارك": تخزين البيانات داخل السلطنة يضمن خضوعها للوائح ويوفر الأمان والمال للشركات

مسقط – الرؤية

أكّد المهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك - أول مزوّد للخدمات السحابية المحلية في السلطنة - أهمية تخزين البيانات والمعلومات داخل السلطنة لضمان أنها تخضع للوائح المحلية، كما أنّها آلية تعد أكثر أمانًا للشركات العمانية وتوفر لها المال أيضًا.

وأوضح الوهيبي أنّ جميع البيانات الوطنية الحرجة مطلوب تخزينها داخل حدود السلطنة وفقًا للهيئات التنظيمية، ما يعني أنّ الإدارة والحفاظ على سرية البيانات هي المسؤولية الرئيسية لمجمع البيانات العماني. كما يتيح تخزين البيانات محليًا تقديم خدمات ذات جودة أفضل للعملاء حيث يجري الوصول إلى هذه البيانات من داخل السلطنة وبالتالي توفير أي زمن انتقال. وهذا الضمان والضمانات الأخرى لا تتوفر دائمًا عند تخزين البيانات خارج البلد لأنها يمكن أن تخضع لولايات قضائية مختلفة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك أنّ مجمع عمان للبيانات (ODP) - أول وأكبر مركز بيانات في السلطنة – أسهم في وضع السلطنة في مركز متقدم ضمن موفري خدمات البيانات من خلال تقديم أفضل التقنيات في مجال الخدمات السحابية، كما ساعد في رفع مستوى منطقة الدقم الاقتصادية لتصبح أكثر المناطق الاقتصادية في السلطنة تقدمًا من الناحية التكنولوجية وذلك من خلال إقامة مركز بيانات من المستوى 3 يقدم جميع خدمات مركز البيانات المدارة.

وأضاف الوهيبي أنّ مجمع عمان للبيانات (ODP) يعد مركز البيانات الوحيد الذي يوفر مركزًا لعمليات الأمن والشبكات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فضلاً عن أنه المزود الوحيد الذي يتوفر به مركز متخصص للأمن السيبراني يديره موظفون عمانيون مؤهلون تأهيلاً عاليًا. ومن خلال تقديم خدمات مجمع عمان للبيانات (ODP)، يمكن للشركات أن توفر هذه التكاليف الضخمة من خلال استخدام بنيتنا التحتية والخبرة الواسعة التي جمعناها على مدار الأعوام الثمانية الماضية والاستفادة منها. علاوة على ذلك، جذبت خدماتنا عملاء من الساحة الإقليمية والدولية حيث تم تفضيل السلطنة على اللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة.

وعن الخدمات التي يقدمها المركز، قال الوهيبي: ندير مركز البيانات الافتراضي الوحيد في السلطنة (نيبولا)، كما أنّ مركز الأمن السيبراني الذي تم تشغيله حديثًا والخدمات الاحترافية التي تم إطلاقها حديثًا كخدمة (PSaaS) جميعها جزء من النماذج القائمة على نماذج أوبكس Opex الخاصة بنا والتي تقدم النماذج التجارية: "ادفع أثناء تحقيقك النمو أو عند الاحتياج" والتي تعمل على تسهيل البنية التحتية كخدمة (IaaS) والشبكة مثل خدمة (NaaS)، وخدمة المركز مثل خدمة إدارة الكوارث كخدمة (DRaaS)، وكذلك عملية التطبيق كخدمة (AaaS).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك أن "مسيرتنا منذ 2012م إلى الآن، ساعدتنا على خدمة أكثر من 500 مؤسسة من القطاعين العام والخاص محليا ودوليا باحترافية ومهنية عالية واستفادتها من مختلف الخدمات التي نقدمها. لدينا فريق احترافي لخدمات المبيعات وخدمة ما قبل البيع وخدمات التدريب بشكل احترافي مع (اتفاق مستوى الخدمة) المخصص مسبقًا لضمان الدعم الأمثل لخدمة هؤلاء العملاء.

ونتطلع لأن تكون السلطنة مركزا للبيانات الرديفة على المستوى الإقليمي والدولي لما تتمتع به السلطنة من بنية أساسية متقدمة في مجال الكابلات البحرية، والشهرة التي اكتسبتها السلطنة في المجال الأمني والدبلوماسي والاقتصادي يجعلها مؤهلة لتكون مركزا للمعلومات إقليميا ودوليا (International Data Hub). كما نتطلع إلى بناء علاقات تجارية في إفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى حيث نأمل أن نقدم خدمات اقتصادية كمركز للبيانات المؤمنة للغاية وذات درجة عالية من الأمان كحل مبتكر حيث يمكن للعميل استخدامه من اليوم الأول.