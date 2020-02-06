الخميس, 06 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
16 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عمان داتا بارك": تخزين البيانات داخل السلطنة يضمن خضوعها للوائح ويوفر الأمان والمال للشركات

الخميس 06 فبراير 2020 08:58 ص بتوقيت مسقط

"عمان داتا بارك": تخزين البيانات داخل السلطنة يضمن خضوعها للوائح ويوفر الأمان والمال للشركات

مسقط – الرؤية

أكّد المهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك - أول مزوّد للخدمات السحابية المحلية في السلطنة - أهمية تخزين البيانات والمعلومات داخل السلطنة لضمان أنها تخضع للوائح المحلية، كما أنّها آلية تعد أكثر أمانًا للشركات العمانية وتوفر لها المال أيضًا.

وأوضح الوهيبي أنّ جميع البيانات الوطنية الحرجة مطلوب تخزينها داخل حدود السلطنة وفقًا للهيئات التنظيمية، ما يعني أنّ الإدارة والحفاظ على سرية البيانات هي المسؤولية الرئيسية لمجمع البيانات العماني. كما يتيح تخزين البيانات محليًا تقديم خدمات ذات جودة أفضل للعملاء حيث يجري الوصول إلى هذه البيانات من داخل السلطنة وبالتالي توفير أي زمن انتقال. وهذا الضمان والضمانات الأخرى لا تتوفر دائمًا عند تخزين البيانات خارج البلد لأنها يمكن أن تخضع لولايات قضائية مختلفة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك أنّ مجمع عمان للبيانات (ODP) - أول وأكبر مركز بيانات في السلطنة – أسهم في وضع السلطنة في مركز متقدم ضمن موفري خدمات البيانات من خلال تقديم أفضل التقنيات في مجال الخدمات السحابية، كما ساعد في رفع مستوى منطقة الدقم الاقتصادية لتصبح أكثر المناطق الاقتصادية في السلطنة تقدمًا من الناحية التكنولوجية وذلك من خلال إقامة مركز بيانات من المستوى 3 يقدم جميع خدمات مركز البيانات المدارة.

وأضاف الوهيبي أنّ مجمع عمان للبيانات (ODP) يعد مركز البيانات الوحيد الذي يوفر مركزًا لعمليات الأمن والشبكات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فضلاً عن أنه المزود الوحيد الذي يتوفر به مركز متخصص للأمن السيبراني يديره موظفون عمانيون مؤهلون تأهيلاً عاليًا. ومن خلال تقديم خدمات مجمع عمان للبيانات (ODP)، يمكن للشركات أن توفر هذه التكاليف الضخمة من خلال استخدام بنيتنا التحتية والخبرة الواسعة التي جمعناها على مدار الأعوام الثمانية الماضية والاستفادة منها. علاوة على ذلك، جذبت خدماتنا عملاء من الساحة الإقليمية والدولية حيث تم تفضيل السلطنة على اللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة.

وعن الخدمات التي يقدمها المركز، قال الوهيبي: ندير مركز البيانات الافتراضي الوحيد في السلطنة (نيبولا)، كما أنّ مركز الأمن السيبراني الذي تم تشغيله حديثًا والخدمات الاحترافية التي تم إطلاقها حديثًا كخدمة (PSaaS) جميعها جزء من النماذج القائمة على نماذج أوبكس Opex الخاصة بنا والتي تقدم النماذج التجارية: "ادفع أثناء تحقيقك النمو أو عند الاحتياج" والتي تعمل على تسهيل البنية التحتية كخدمة (IaaS) والشبكة مثل خدمة (NaaS)، وخدمة المركز مثل خدمة إدارة الكوارث كخدمة (DRaaS)، وكذلك عملية التطبيق كخدمة (AaaS).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك أن "مسيرتنا منذ 2012م إلى الآن، ساعدتنا على خدمة أكثر من 500 مؤسسة من القطاعين العام والخاص محليا ودوليا باحترافية ومهنية عالية واستفادتها من مختلف الخدمات التي نقدمها. لدينا فريق احترافي لخدمات المبيعات وخدمة ما قبل البيع وخدمات التدريب بشكل احترافي مع (اتفاق مستوى الخدمة) المخصص مسبقًا لضمان الدعم الأمثل لخدمة هؤلاء العملاء.

ونتطلع لأن تكون السلطنة مركزا للبيانات الرديفة على المستوى الإقليمي والدولي لما تتمتع به السلطنة من بنية أساسية متقدمة في مجال الكابلات البحرية، والشهرة التي اكتسبتها السلطنة في المجال الأمني والدبلوماسي والاقتصادي يجعلها مؤهلة لتكون مركزا للمعلومات إقليميا ودوليا (International Data Hub). كما نتطلع إلى بناء علاقات تجارية في إفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى حيث نأمل أن نقدم خدمات اقتصادية كمركز للبيانات المؤمنة للغاية وذات درجة عالية من الأمان كحل مبتكر حيث يمكن للعميل استخدامه من اليوم الأول.

الكلمات المفتاحية
#عمان #الدقم #الاقتصادية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مايو 2017

"اقتصادية الدقم" تختار "عُمان داتا بارك" لإدارة منصة مركز البيانات المتقدمة التابعة للهيئة

المزيد

05 أكتوبر 2019

"عُمان داتا بارك" تحصل على شهادة دولية لأمن مراكز البيانات

المزيد

23 يوليو 2019

"عمان داتا بارك": مساعٍ حثيثة لجعل الدقم مركزًا للخدمات السحابية في السلطنة

المزيد

24 أبريل 2018

دعم فني لبوابة طيران السلام من "عمان داتا بارك"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصويت تاريخي يبرئ ترامب وينهي "عاصفة العزل"

دولي - أخبار

"جنون البقر" يعاود الظهور

دولي - أخبار

طبيبة عمانية تنجح في ابتكار طرق ناجعة لتشخيص "التوحد"

المحليات - أخبار

"بودكاست الرؤية" يواصل استعراض الكتب.. و"الأنطولوجيا السياسية" أحدث المؤلفات

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

عروض مرئية ولقاءات بالمستثمرين في المحطة الرابعة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة