"جارديان": نصف مليون نازح سوري فروا من إدلب

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة ذا جارديان البريطانية إن هجوم الجيش السوري على آخر جيب للمتمردين في سوريا تسبب في واحدة من أكبر موجات النزوح في الحرب المندلعة منذ تسع سنوات، مع تصاعد التوترات بين أنقرة ودمشق بعد تبادل إطلاق النار.

وأفرغت أسابيع من القصف الجوي المكثف وهجوم بري، بلدات بأكملها في شمال غرب إدلب وأرسلت أعدادًا هائلة يفرون شمالًا باتجاه الحدود التركية. وقال ديفيد سوانسون المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "منذ 1 ديسمبر، نزح حوالي 520 ألف شخص من منازلهم، غالبيتهم العظمى، 80٪ منهم من النساء والأطفال". وتعد الهجرة الجماعية، التي تزامنت مع فصل الشتاء القاسي، واحدة من أكبرها منذ بداية الصراع في عام 2011 الذي أدى إلى نزوح أكثر من نصف سكان سوريا قبل الحرب البالغ عددهم 20 مليون شخص. وقال سوانسون "هذا النزوح الأخير يضاعف من وضع إنساني خطير بالفعل على الأرض".

وقال إن الأمم المتحدة انزعجت من محنة أكثر من ثلاثة ملايين شخص - نصفهم نزحوا بسبب أعمال العنف في أماكن أخرى - الذين يعيشون في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعفت القوات الحكومية وقوات الميليشيات المدعومة من القوات الروسية وغيرها من القوات المتحالفة معها من الضغط على المنطقة التي يسيطر عليها الجهاديون.

وقال محمد بهجت 34 عاماً، إنه وأسرته كانوا يفرون من القصف المميت للمرة الثالثة منذ أيام. وقال لوكالة فرانس برس "لقد هربنا في منتصف الليل وليس لدينا أي فكرة إلى أين نذهب"، وجلس أمام شاحنة صغيرة بجوار زوجته وثلاثة أولاد صغار. وأضاف "أنت لا تعرف أبدًا متى سيصل صاروخ أو قذيفة".

وتبادلت قوات النظام إطلاق النار المميت مع القوات التركية يوم الإثنين، وهو التصعيد الذي وصفه رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنه "مقلق للغاية".

وقالت أنقرة إن قصف النظام للمواقع التركية في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك وثلاثة مدنيين على الأقل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النيران الانتقامية من تركيا قتلت ما لا يقل عن 13 من قوات الحكومة السورية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن أنقرة سترد "بحزم" على أي هجوم سوري جديد.

وقتل حوالي 300 مدني منذ منتصف ديسمبر في قصف في منطقة إدلب، وفقًا للمرصد البريطاني. استولت القوات السورية على الكثير من الأراضي في جنوب الجيب وتهاجم أيضاً من محافظة حلب إلى الشرق.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الهجمات الأخيرة قد تكون جرائم حرب. استشهدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية بتقارير "الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والأسواق والمرافق الطبية" خلال الأسبوعين الأخيرين. وقالت في بيان "الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات يتبع نمط وثقته اللجنة بالفعل وقد يصل إلى حد جرائم الحرب".