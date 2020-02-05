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في مربع الكأس الغالية.. النهضة يسقط صور برباعية

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:16 م بتوقيت مسقط

في مربع الكأس الغالية.. النهضة يسقط صور برباعية

الرؤية - أحمد السلماني

 

عاد النهضة من المنطقة الشرقية ببطاقة التأهل لنصف نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بعد إقصائه لحامل اللقب نادي صور رغم خسارته.

وكان صور قد حقق الفوز بهدفي أيمن إبراهيم ولاسينا، إلا أنّ فوز النهضة ذهابا في البريمي برباعية مقابل هدف صعد به إلى نصف النهائي.

ولحق النهضة بظفار وعبري إلى الدور نصف النهائي بالمربع الذهبي لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بعد مباراتي الإياب بالربع النهائي التي أقيمت الثلاثاء، حيث تمكن عبري من الفوز على الشباب بهدفين نظيفين في المجمع الرياضي بالرستاق في الوقتين الإضافيين الأول والثاني بواسطة وليد المطروشي والمحترف ديوب بعدما انتهى لقاء الذهاب سلبيا بين الفريقين.

وجاء تأهل ظفار بعد التعادل السلبي مع نادي عمان في المجمع الرياضي بصلالة مستفيدا من فوزه ذهابا 3 /صفر.

الكلمات المفتاحية
#الكأس #قابوس #النهضة #صور #كرة_قدم

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