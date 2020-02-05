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اتفاق تعاون بين جمعية الصحفيين العمانية والوطنية للتأمين على الحياة

الأربعاء 05 فبراير 2020 07:44 م بتوقيت مسقط

اتفاق تعاون بين جمعية الصحفيين العمانية والوطنية للتأمين على الحياة

 

مسقط – الرؤية

اتفقت كل من جمعية الصحفيين العمانية والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، على التعاون في مجال تقديم خدمات التأمين الصحي لأعضاء الجمعية خلال المرحلة القادمة.

وقع اتفاقية التعاون بمبنى الجمعية بمرتفقات المطار بالسيب نيابة عن الجمعية الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس الجمعية، فيما وقعها عن جانب الشركة بدر بن سالم بن مبارك المرزوقي المدير العام المساعد لتطوير الأعمال وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة العضوية وشؤون الأعضاء بالجمعية.

وتتيح اتفاقية التعاون لأعضاء جمعية الصحفيين العمانية الحصول على ميزات تأمينية صحية في 50 مستشفى ومركزاً وعيادة صحية داخل وخارج السلطنة وفق برنامج وأسس تقوم على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية لأعضاء الجمعية وأسرهم من الدرجة الأولى.

ورحب الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس الجمعية بالاتفاق مع شركة التأمين، مشيراً إلى أن توفير التأمين الصحي كان واحداً من الالتزامات التي وضعها مجلس إدارة الجمعية للفترة 2019 ـ 2020م، وتمكنا من تحقيق هذه الميزة للأعضاء بأسعار جيدة جدًا، وتنافسية ومحفزة للجميع في ذات الوقت .

ودعا رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الراغبين في الاستفادة من برنامج التأمين الصحي الإطلاع على عرض التأمين المتاح في الجمعية سواء فيما يتعلق بالميزات التي يحصل عليها المستفيد أو بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية التي تتضمنها حزمة التأمين الصحي.

وقال العريمي إنَّ موظفي الشركة على مدى الأسبوعين القادمين في الجمعية وتحديداً مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس للرد على أي استفسار من قبل الأعضاء وأسرهم حول طبيعة التأمين وما يتضمنه من ميزات قبل الشروع بالتسجيل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المجلس وافق على تحمل 40 بالمائة من تكلفة التأمين الصحي بالنسبة للعرض الأول و10 بالمائة بالنسبة للعرض الثاني من التكلفة وهي نسبة جيدة نأمل أن تكون سنداً وداعماً لأعضاء الجمعية.

وقال بدر بن سالم بن مبارك المرزوقي المدير العام المساعد لتطوير الأعمال، إن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة مهمة بين جمعية الصحفيين العمانية والشركة، ويفتح مجالات أكبر للتعاون خلال المرحلة القادمة في مجالات عديدة مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر التأمين على المركبات والممتلكات.

وأضاف المرزوقي أن الشركة حريصة على دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر مجموعة من البرامج لإدراكها التام بأهمية هذه المؤسسات المجتمعية والدور المنوط بها في مسيرة العمل الوطني.

وأكد المرزوقي أن الشركة كانت حريصة على إنجاح هذه الشراكة مع جمعية الصحفيين العُمانية كونها واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تجمع في عضويتها إعلاميين وصحفيين منوط بهم الكثير من المهام في نقل المنجزات والتطورات التي تشهدها السلطنة.

وأوضح المرزوقي أنّ الشركة وحرصاً منها على إنجاح هذا التعاون فهي تدعو جميع الأعضاء الإطلاع على الميزات التي يوفرها التأمين الصحي لأعضاء جمعية الصحفيين سواء لهم أو لأسرهم قبل الشروع في التسجيل، مشيراً إلى أنَّ الأسعار المتاحة للأعضاء الجمعية نوعية ومشجعة.

 

 

الكلمات المفتاحية
#جمعية_الصحفيين #مسقط #عمان

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