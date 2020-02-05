بدء ترميم ضريح "بيبي مريم" في قلهات التاريخية

صور- الرؤية

أعلنت وزارة التراث والثقافة عن بدء تنفيذ أعمال ترميم ضريح بيبي مريم الواقع في مدينة قلهات التاريخية بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية، وستستمر أعمال الترميم لفترة 4 أشهر؛ حيث يعكف خلالها فريق من المتخصصين بالعمل على الترميم وفق الإجراءات والمعايير والمبادئ التوجيهية المتبعة في هذا المجال في إجراء وقائي مهم لضمان سلامته وأصالته واستدامته واستقرار حالته الإنشائية.

ونجحت وزارة التراث والثقافة عام 2018، في إدراج موقع مدينة قلهات التاريخية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي اعترافا من المنظمة بالقيمة الاستثنائية العالمية للموقع، وأهميّة الحفاظ عليه كموقع تراث ثقافي استثنائي باعتباره أبرز العناصر المعمارية التي تشد الزائر إلى المدينة التاريخية، والذي يقف متفردا ونموذجا مميزا في معماره، الذي يعود إلى العصور الإسلامية الوسطى التي تميّزت بظهور أشكال جديدة من المباني سمحت ببناء قبة على مبنى مربع الشكل، وازدهر هذا النوع من العمارة في إيران ووسط آسيا خلال الفترة السلجوقية (1037- 1194م).