بالفيديو.. يخدع "خرائط جوجل" ويصطنع ازدحاما مروريا!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ادعى فنان ألماني أنه قام بخداع خرائط جوجل وربما إعادة توجيه السيارات باستخدام خدعة بسيطة، وذلك عن طريق وضع 99 هاتفًا ذكيًا في سيارته، وقال إنه كان قادرًا على اصطناع "ازدحام مروري افتراضي" والذي من شأنه توجيه السيارات إلى مسارات طرق أخرى.

وتشتمل خرائط جوجل على ميزة يمكنها أن ترى متى يكون قائدي السيارات عالقين في زحمة السير، أو يواجهون مشاكل مرورية أخرى. وتقوم بذلك من خلال مراقبة السرعة التي تتحرك بها الهواتف، وإذا بدا أن عددًا منها قد تباطأ، يمكن للخدمة أن تخمن أنه قد يكون هناك حادث أو ازدحام مروري.

لكن الفنان سيمون ويكرت الذي يعيش في برلين يقول إنه كان قادرًا على وضع عدد كبير من الهواتف في عربة يد وسحبها ببطء على الطريق، وهذا يعني أن الخرائط سجلت مشكلة في الشارع؛ حيث تحولت إلى اللون الأحمر وقادت السيارات لطرق بديلة لتجنب ذلك.

ولم تعلق جوجل حتى الآن على هذا الموقف.