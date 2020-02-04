كوشنر يُطلع مجلس الأمن على "خطة ترامب".. غدا

عواصم - رويترز

قالَ مسؤولٌ أمريكيٌّ إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيُطلِع سفراء مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط التي أعلنها ترامب هذا الأسبوع.

وفي السياق؛ رفض الاتحاد الأوروبي، أمس، أجزاء من الخطة الأمريكية الجديدة للسلام في الشرق الأوسط قائلا إن الخطة تخالف "المعايير المتفق عليها دوليا"، وإنَّ ضم إسرائيل لأي أرض فلسطينية سيبقى محل نزاع.

ورحَّبت إسرائيل بشدة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بينما رفضها الفلسطينيون صراحة. وتقدم الخطة لإسرائيل معظم ما سعت من أجله خلال عقود من الصراع، بما في ذلك جميع الأراضي الفلسطينية التي أقامت عليها مستوطناتها.

وفي الأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي -الذي يقضي في الغالب وقتا لإبداء رأيه في التطورات الدولية، لاحتياجه لإجماع الدول الأعضاء فيه وعددها 27 دولة- إنه يحتاج لدراسة خطة ترامب قبل أن يحكم عليها. وأعلن الاتحاد الأوروبي موقفه من الخطة أمس في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي خوسيب بوريل.

وقال بوريل في البيان: "لإقامة سلام عادل ودائم، لا بد من حسم قضايا الوضع النهائي الباقية دون حل عبر مفاوضات مباشرة بين كلا الطرفين"، مشيرا إلى أن من بين تلك القضايا التي لا تزال محل نزاع حدود الدولة الفلسطينية والوضع النهائي للقدس. ومضى بوريل قائلا: "المبادرة الأمريكية تبعد عن تلك المعايير المعترف بها دوليا، ولا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع".

وتميل سياسة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط إلى الحذر لأن التكتل الأوروبي يضم دولا تختلف درجات تعاطفها مع الفلسطينيين وإسرائيل.

وبالفعل، اعترفتْ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، على الرغم من أن الاتحاد ككل يقول إن هذه المسألة يجب أن تُحل في محادثات السلام. وأدان الاتحاد الأوروبي قرار ترامب في العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلا إن واشنطن ابتعدت عن وضعها كوسيط للسلام.