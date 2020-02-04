الإستمارة العامة للمشاركة بجائزة الرؤية الاقتصادية " النسخة التاسعة "

الإستمارات :

جائزة الرؤية الاقتصادية :

منصة تكريم سنوية.. انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز الإنمائي، بالتركيز على عوامل النجاح والإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار؛ حيث يتم كل عام تحديد فئات محفِّزة تراعي مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي.

ومنذ العام 2017، أضافت اللجنة الرئيسية للجائزة بُعدًا تنمويًّا، يتخطى الحدود الجغرافية للوطن، إلى حيث الاحتفاء ببعض النماذج الاقتصادية الواعدة، بهدف تعزيز أواصر التعاون من جهة، وإتاحة الفرصة لتلاقح الأفكار بين المتميزين في الداخل والخارج من جهة أخرى.

أهداف الجائزة :

- إبراز المشاريع الاقتصادية الوطنية الرائدة، والاحتفاء بالأفكار الإنمائية المميزة.

- خلق نماذج يُحتذى بها للتعزيز التحفيز والتشجيع لتتبع خُطى الفائزين.

- تنمية مهارات روَّاد الأعمال وإيجاد أجيال تبني مؤسساتها على الاستدامة.

- إبراز دور الإعلام في دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بالفرص والقطاعات الواعدة.

- تبادل الأفكار والخبرات بين أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية.

فئات الجائزة :

فئة المشاريع الحكومية فئة المشاريع الخاصة (الشركات الكبيرة) فئة المشاريع الخاصة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) فئة المؤسسات التعليمية (جامعة خاصة - كلية خاصة) فئة برامج القيمة المضافة فئة الاستثمار الأجنبي فئة الشخصية الاقتصادية فئة الشركات الطلابية

الشروط العامة للترشح :

- يحق الترشح لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

- يُشترط في المشاريع المتقدمة أن تكون قائمة، وليست في طور التنفيذ.

- يتم تعبئة استثمارات المشاركة إلكترونيا من موقع جريدة "الرؤية" (www.alroya.om).

- طلب استمارة الترشح يغطي فقط المشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة.

- تُرسل الاستمارات بعد تعبئتها والوثائق المطلوبة كمرفقات على البريد الإلكتروني (awards@alroya.info).

- عند تلقي الطلب، سوف يتم تأكيد استلامه عن طريق البريد الإلكتروني خلال يومين.

- أي طلب لا يتقيد بالشروط يستبعد مباشرة من المنافسة.

- الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح السبت 11 أبريل 2020.

- حفل تتويج الفائزين بالنسخة التاسعة 22 أبريل 2020.