بالفيديو ... اعتقال مصور جثث "الفيروس القاتل"

قامت السلطات الصينية بمداهمة منزل مصور صيني قام بتصوير جثث ضحايا فيروس كورونا.

وتحق السلطات مع فانغ بين، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشي الوباء.

ونشر فانغ فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، راصدا 8 جثث في غضون 5 دقائق.

ووجهت السلطات لفانغ، تهمة الحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.

واقتحم رجال ملثمون مرتدين بزات بيضاء منزل فانغ، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يصطحبوه إلى مركز للشرطة.

وكانت الحكومة الصينية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة.