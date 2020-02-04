الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو ... اعتقال مصور جثث "الفيروس القاتل"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 04:00 م بتوقيت مسقط

بالفيديو ... اعتقال مصور جثث "الفيروس القاتل"

 

قامت السلطات الصينية بمداهمة منزل مصور صيني قام بتصوير جثث ضحايا فيروس كورونا.

وتحق السلطات مع فانغ بين، وهو مواطن صيني أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جراء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته لمستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشي الوباء.

ونشر فانغ فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، راصدا 8 جثث في غضون 5 دقائق.

ووجهت السلطات لفانغ، تهمة الحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين.

واقتحم رجال ملثمون مرتدين بزات بيضاء منزل فانغ، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يصطحبوه إلى مركز للشرطة.

وكانت الحكومة الصينية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 يناير 2020

إيقاف النقل العام وغلق المعابد.. طوارئ في الصين لاحتواء "الفيروس القاتل"

المزيد

25 يناير 2020

"الصحة" تنفي تسجيل إصابات بـ"كرونا".. وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس القاتل

المزيد

25 يناير 2020

الصين تحظر جميع الرحلات السياحية.. و1372 مصابا بـ"الفيروس القاتل"

المزيد

23 أبريل 2016

بالفيديو.. خدعة مصور "رويترز" ليفوز بجائزة "بوليتزر"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تسجيل ثاني حالة انتقال لكورونا من إنسان لآخر بأمريكا .. وارتفاع الوفيات بالصين إلى 425

دولي - أخبار

تحذير صيني: "فيروس كورونا" يسرق بيانات الهواتف والحواسيب

دولي - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

السيد فهد: السلطنة تولي اهتماما خاصا بقطاع الرياضة والشباب لصقل المواهب وتنمية المهارات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"كورونا".. حرب بيولوجية لإضعاف القوى الاقتصادية للتنين الصيني

دولي - أخبار

أعضاء مجلس الشورى: مسيرة السلطان قابوس تاريخ يتردد على مر الزمن

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة