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بالفيديو .. 10 معلومات عن أخطر صاروخ إسرائيلي

الثلاثاء 04 فبراير 2020 03:34 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. 10 معلومات عن أخطر صاروخ إسرائيلي

 

أجرت إسرائيل، قبل أيام، اختبارا جديدا لصاروخ "أريحا 3" الباليستي العابر للقارات، ضمن سلسلة اختبارات، يجريها الجيش الإسرائيلي، تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ.

وقال موقع "أرمي ريكوجنيشن" الأمريكي، إن الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارا لصاروخ باليستي يوم 31 يناير الماضي، مشيرا إلى أنه ثاني اختبار لهذا النوع من الصواريخ، في شهرين.

وقال الموقع الأمريكي: "رغم أنه لم يتم الكشف عن اسم الصاروخ رسميا من إسرائيل، إلا أنه من المعتقد أن يكون ذلك قد تم خلال تدريب عسكري شمل نوعا من الصواريخ الباليستية "أرض  أرض"، من فئة "أريحا"، القادرة على حمل رؤوس نووية".

وفيما يلي 10 معلومات عن صاروخ "أريحا 3"، الذي يقول الخبراء إنه صاروخ باليستي عابر للقارات، قادر على حمل رؤوس نووية.

1 يرجع تاريخ الصاروخ إلى عام 1963 عندما تعاقدت إسرائيل مع شركة "داسو" الفرنسية، على تطوير النسخة الأولى من الصاروخ وهي "أريحا  1"، بحسب موقع "أرمي ريكوغنيشن".

2 يعد واحدا من الصواريخ الإسرائيلية، القادرة على حمل رؤوس نووية، ومازالت الكثير من مواصفاته محاطة بالسرية.

3 هو صاروخ من 3 مراحل، يعمل بالوقود الصلب، ويعتبر نسخة مطورة من النسخة السابقة " أريحا 2".

4 أول اختبار للصاروخ جرى عام 2008، ودخل الخدمة عام 2011، ويحمل اسما كوديا هو "واي إيه  4".

 

5صاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين 4800 إلى 6500 كيلومتر، بحسب موقع "ميسيل ثريث" الأمريكي.

6 يصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 29 طنا، ويحمل رأسا حربيا واحدا، ويمكن إطلاقه من صوامع تحت الأرض، داخل قواعد أرضية، أو من مركبات متحركة.

7 يمكن للصاروخ أن يحمل رأسا حربيا تقليديا، كما يمكنه حمل رأس نووي، أو حتى رأسا حربيا كيميائيا.

8 يصل طول الصاروخ إلى 16 مترا، وقطره 156 سم، ويقول موقع "ميسيل ثريت" إن الاختبارات الجديدة للصاروخ، ربما تكون نسخة مطورة بمحرك جديد تحمل اسم "أريحا  3 إيه".

9 يصل وزن الرأس النووي، الذي يمكن للصاروخ أن يحمله إلى 750 كغم، وتتراوح قوته التدميرية بين 150 إلى 400 كيلوطن.

10 تتراوح الحمولة الإجمالية للصاروخ بين 1000 و 1300 كغم، وتشمل إضافة إلى الرأس الحربي، رادار التوجيه، ووسائل الخداع، التي يتم استخدامها لتضليل صواريخ الدروع الصاروخية المضادة للصواريخ.

 

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