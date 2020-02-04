الثلاثاء, 04 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تحذير صيني: "فيروس كورونا" يسرق بيانات الهواتف والحواسيب

الثلاثاء 04 فبراير 2020 11:42 ص بتوقيت مسقط

تحذير صيني: "فيروس كورونا" يسرق بيانات الهواتف والحواسيب

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أطلق المركز الوطني الصيني تحذيرا من فيروسات إلكترونية تستغل الاهتمام بالمعلومات عن فيروس كورونا الجديد وتتمكن من سرقة بيانات الحواسيب والهواتف المحمولة، وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية فقد اكتشف المركز الوطني الصيني لمكافحة فيروسات الكمبيوتر برمجيات ضارة تتظاهر بأنها معلومات ذات صلة بفيروس كورونا الجديد منذ أن أصبح الوباء موضوعا ساخنا على شبكة الإنترنت.

وذكر المركز الوطني للاستجابة للفيروسات الحاسوبية في حالات الطوارئ أن البرمجيات الضارة تستخدم أسماء مثل "novel coronavirus pneumonia.exe" و"coronavirus.exe" كإغراء وتنتشر في المحادثات الجماعية.

وتظهر البرمجيات الضارة على شكل حصان طروادة أو أداة تحكم عن بعد، حيث يتعرض المستخدم الذي يشغلها لسرقة بياناته أو شطب وثائق.

وقال المركز إن البرمجيات قد تكون ملحقة ببريد إلكتروني أو ترسل من خلال تطبيق الرسائل الفورية "وي تشات"، إذ أنها قادرة على تجنب اكتشاف من قبل برامج مكافحة الفيروسات، ما يهدد أمن أجهزة كمبيوتر المستخدمين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يناير 2020

"مجلس الصحة الخليجي" يصدر بيانا حول فيروس "كورونا"

المزيد

03 فبراير 2020

بالفيديو .. "المسلسل الخارق" تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 27 عاما

المزيد

26 يناير 2020

ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 56

المزيد

02 فبراير 2020

حقيقة حرق جثث ضحايا فيروس كورونا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحذير صيني: "فيروس كورونا" يسرق بيانات الهواتف والحواسيب

دولي - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

السيد فهد: السلطنة تولي اهتماما خاصا بقطاع الرياضة والشباب لصقل المواهب وتنمية المهارات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"كورونا".. حرب بيولوجية لإضعاف القوى الاقتصادية للتنين الصيني

دولي - أخبار

أعضاء مجلس الشورى: مسيرة السلطان قابوس تاريخ يتردد على مر الزمن

عمان - الدولة والشورى

2.3% تراجعا بالإيرادات المالية العامة للدولة بنهاية نوفمبر.. و1.8% انخفاضا بالإنفاق

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة