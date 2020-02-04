تحذير صيني: "فيروس كورونا" يسرق بيانات الهواتف والحواسيب

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أطلق المركز الوطني الصيني تحذيرا من فيروسات إلكترونية تستغل الاهتمام بالمعلومات عن فيروس كورونا الجديد وتتمكن من سرقة بيانات الحواسيب والهواتف المحمولة، وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية فقد اكتشف المركز الوطني الصيني لمكافحة فيروسات الكمبيوتر برمجيات ضارة تتظاهر بأنها معلومات ذات صلة بفيروس كورونا الجديد منذ أن أصبح الوباء موضوعا ساخنا على شبكة الإنترنت.

وذكر المركز الوطني للاستجابة للفيروسات الحاسوبية في حالات الطوارئ أن البرمجيات الضارة تستخدم أسماء مثل "novel coronavirus pneumonia.exe" و"coronavirus.exe" كإغراء وتنتشر في المحادثات الجماعية.

وتظهر البرمجيات الضارة على شكل حصان طروادة أو أداة تحكم عن بعد، حيث يتعرض المستخدم الذي يشغلها لسرقة بياناته أو شطب وثائق.

وقال المركز إن البرمجيات قد تكون ملحقة ببريد إلكتروني أو ترسل من خلال تطبيق الرسائل الفورية "وي تشات"، إذ أنها قادرة على تجنب اكتشاف من قبل برامج مكافحة الفيروسات، ما يهدد أمن أجهزة كمبيوتر المستخدمين.