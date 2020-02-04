السعدي يُبرز جهود دعم رياضة الدراجات الهوائية بالسلطنة

مسقط- العمانية

استقبل معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية أمس بديوان عام الوزارة سعادة ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والدكتور محمد وجيه محمد عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وسيف بن سباع الرشيدي رئيس اللجنة العمانية للدراجات الهوائية.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف والوفد المرافق، وتطرق اللقاء إلى الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الدراجات الهوائية، مؤكدًا الدور المهم والنجاحات التي تحققها رياضة الدراجات الهوائية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المشتركة وسبل تطوير أطر التعاون الثنائي ودعم رياضة الدراجات الهوائية بالسلطنة، واستمع معاليه إلى برامج الاتحاد الدولي للدراجات المتضمنة البطولات والاجتماعات والدورات التدريبية وأكد معاليه أهمية التنسيق حول تفعيل مشاركة السلطنة فيها وفرصة التعرف على الخبرات التخصصية المتوفرة التي يمكن الاستعانة بها في تطبيق البرامج التأهيلية للمدربين والحكام والإداريين للعبة.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ديفيد لابرتيان عن سعادته بزيارة السلطنة وحفاوة الاستقبال قائلاً: إن التنسيق المتبادل بين الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية واللجنة العمانية للدرجات الهوائية بدأ منذ بداية تشكيل اللجنة والذي أصبح يؤتي ثماره بشكل متتابع، موضحًا أن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على استعداد تام لتقديم ما يلزم من دعم وتنسيق فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والفنية التي من شأنها الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية في السلطنة.