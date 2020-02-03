جمال الحسني: لا أمل في اتحاد كرة اليد الحالي.. ولا مكان للكفاءات

الرؤية - وليد الخفيف

هاجمَ مُقدِّم البرامج الرياضية في قناة "بي.إن سبورت"، ولاعب كرة اليد السابق بنادي البستان، جمال الحسني، الاتحادَ العمانيَّ لكرة اليد، داعيًا لمحاسبته بسبب تردي أوضاع اللعبة، وعزوفه المتعمَّد عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات دون إبداء أسباب واقعية، واصفًا وضع اللعبة بالمأساوي.

وقال الحسني -في حوار لـ"الرؤية": عدم مشاركة السلطنة وغياب منتخباتها الوطنية لكرة اليد عن الاستحقاقات بات وضعًا طبيعيًّا؛ فاللجان المنظمة ترسل طلبات المشاركة للاتحاد العماني، وهي تعرف الرد المسبق بالرفض، والمشاركة في حد ذاتها أضحت أمرًا استثنائيًّا يتعين الوقوف أمامه بالثناء والإشادة دون النظر للنتائج، ولا يلوح في الآفق أي أمل مع اتحاد يبدو سلبيًّا في قراراته، ويفتقد لشجاعة خوض المنافسات، مفضلاً الهروب رغم امتلاك السلطنة لاعبين مميزين قابلين للتطوير.

وأضاف الحسني مقدم الاستديو التحليلي لبطولة آسيا لكرة اليد: يبدو عجيبًا أنه من العام 2018 والمنتخب الأول بلا مدرب ولا جهاز فني؛ وبالتالي لم يتجمع من قبل عامين، كما يبدو غريبًا أيضًا أن تظل منتخبات المراحل السنية لفترات زمنية طويلة بلا أجهزة فنية، وأن يأتي التعاقد مع مدرب قبل البطولة بشهور قليلة دون إعداد مسبق لتبقى النتائج معروفة يرحل على إثرها الجهاز بعد الإخفاق مباشرة، لنبدأ قبل كل استحقاق من المربع الأول بفريق جديد يفتقد لقاعدة الخبرة المتراكمة، متعارضًا مع مبادئ وأصول علم التدريب المرتكزة على أن الاستمرارية شرط أصيل لتطور لاعب كرة اليد.

وسَخِر الحسني من اتحاد كرة اليد، قائلاً: إذا أردت أن تتعرف على شكل جديد لتنظيم وإدارة المسابقات، فعليك أن تنهل من العلم المستفيض من المسابقات المحلية، لاسيما بعد اتخاذ قرار يقضي بدمج الدرجتين الأولى والثانية في مسابقة واحدة من الموسم الماضي، وستجد نتائج قريبة من لعبة كرة السلة، أما الفارق الفني والرقمي بين الأندية المتنافسة والتي تُشبه الفجوة الزمنية، ففوز مسقط على صحم 73-7، وفوز نادي عمان على الاتحاد في درع الوزارة 51-22، ناهيك عن الانسحابات مثل فنجاء أمام السيب، ودون النظر لمساوئ القرار بعد تقييمه العام الماضي إذا كان هناك تقييم، فالواقع يعكس مستوى تنظيم بطولة هزيلة، وأعتقد أن الكثير من الأندية تعتزم تجميد اللعبة بعد تلك النتائج الكارثية التي لا نجدها إلا في اعجوبة المسابقات.

وتابع الحسني: كان يعتصرني الحزن وأنا أدير الاستديو التحليلي لبطولة آسيا دون أن يكون لمنتخب بلادي مكان بها، وكان بوسعنا المشاركة لتحقيق أي هدف ولو كان ثانويًّا، والمشاركة في حد ذاتها كانت ستضمن رفع درجة الاحتكاك والارتقاء بمستوى الخبرة بعد فترة توقف ليست بالقصيرة، لذا فنحن أهدرنا فرصة مواتية لتطوير مستوى لاعبينا، إذ كان بمقدورنا الظهور بشكل جيد رغم التحديات التي تعاني منها اللعبة مع المجلس الحالي.

وتابع: تعيش لعبة كرة اليد حقبة ظلماء في تاريخها، ولم أر في حياتي كمية انتقادات مثل التي نالها المجلس الحالي، ورغم ذلك أثق في إعادة انتخابهم لفترة جديدة، فلا عزاء لمعيار الكفاءة، فلعبة الانتخابات تعتمد على قواعد أخرى هم يحسنون صُنعها.

وختم موجِّها حديثه لأعضاء الجمعية العمومية.. قائلاً: النتائج أمامكم، والغياب المتعمد عن مختلف الاستحقاقات واضح للعيان، ومنتخبات مجمدة ومسابقات ضعيفة وانعدام للأمل، هذه بضاعتكم ردت إليكم فاقبلوها.