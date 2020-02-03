ترجمة - رنا عبدالحكيم

يُمثل الأحد 02/02/2020 تاريخا مميزا؛ لأنه يمكن قراءته من اليمين واليسار عند كتابته بهذا الشكل 2020/02/02، وهو حدث نادر للغاية وفقا لما نشرته صحيفة ذا جارديان.

ويعد تاريخ 02/02/2020 أول تاريخ مميز منذ 909 سنوات فقد كان الأخير هو 11/11/1111، ولن يكون هناك واحدا آخر سوى بعد 101 عام أي 12/12/2121.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص، فإنَّهم يصادفون ذلك النوع من التواريخ المميزة مرة واحدة فقط في حياتهم. وأشعل هذا التاريخ احتفالات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وانتهز الكثير من الأشخاص حول العالم هذا التاريخ الفريد لإقامة حفل زفافهم.. ويميل عقل الإنسان بشكل طبيعي للبحث عن الأنماط، ويعتبر الكثيرون أن هذه التواريخ توفر الحظوظ. ووصفه دانييل هارت رئيس مركز مسار الحياة في إنديانابوليس بأنه "يوم قوي".