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تأهيل محيط برج الخطم الأثري بالتعاون بين وزارة التراث وشركة التسنيم

الإثنين 03 فبراير 2020 07:18 م بتوقيت مسقط

تأهيل محيط برج الخطم الأثري بالتعاون بين وزارة التراث وشركة التسنيم

مسقط - الرؤية

وقعت وزارة التراث والثقافة مع شركة التسنيم للمشاريع المحدودة ش.م.م مذكرة تفاهم بموجبها تقوم الشركة بتمويل إنشاء مركز للزوار في موقع بات وتأهيل محيط برج الخطم الأثري بولاية عبري، وهما موقعان مُسجلان في قائمة التراث العالمي.

وقع المذكرة عن وزارة التراث والثقافة سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل الوزارة لشؤون التراث، ومن جانب الشركة الممولة وقّعت الفاضلة ديفاكي كيمجي المدير التنفيذي لمجموعة التسنيم بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التراث والثقافة والشركة المُمولة.

من جانبه قال وكيل التراث سعادة سالم بن محمد المحروقي، إن التمويل يمثل نموذجًا يحقق التوجيهات السامية والتي تقضي بفتح المجال للشراكة بين قطاع التراث والقطاع الخاص، وذلك لتبني ودعم عدد من المشروعات التي تتسم بمردود يعود لشريحة واسعة من فئات المجتمع، وتدعم قطاع السياحة، وتتيح للمجتمعات المحلية تنوعاً في فرص العمل، وتنمية البعد الثقافي والمعرفي.

وأشار سعادته إلى أنَّ "مجالات الدعم تشمل تمويل إنشاء مراكز للزوار والمساهمة في بناء المتاحف ودعم أصحاب المتاحف الخاصة لإنشاء مباني تتوافق مع الممارسات المتبعة في إدارة المتاحف والمجموعات المتحفية الخاصة".

وأعرب سعادته عن "تقديره لشركة التسنيم قائلاً بأن التمويل الذي تقدر تكلفته المالية بين 700 و800 ألف ريال يقدم نموذجاً للشركات المشابهة العاملة في مجال الاستثمار في الثروات الطبيعية للقيام بمبادرات مماثلة ونوعية في دعم برامج ومشاريع ذات نفع عام، وبأنه حان الوقت لرد الجميل مقابل الدعم والتسهيلات المقدمة خلال العقود الماضية من جانب الحكومة".

 

 

 

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