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ورش عمل مجانية ضمن "أسبوع عُمان للبناء والتصميم".. 30 مارس

الإثنين 03 فبراير 2020 07:10 م بتوقيت مسقط

ورش عمل مجانية ضمن "أسبوع عُمان للبناء والتصميم".. 30 مارس

مسقط - الرؤية

تنطلق فعاليات "أسبوع عُمان للبناء والتصميم" في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2020، بدعم من قبل وزارة الإسكان والجمعية العقارية العُمانية.

وتعمل شركة أعمال المعارض العُمانية على تطوير معارضها وإظهارها بالشكل الذي يتناسب مع ما تطلبه المرحلة الراهنة وما تشهده من مستجدات، وفي قراءة متأنية للتوجه العالمي في الاستفادة من التكنولوجيا في عالم البناء والتصميم قامت الشركة بتسليط الضوء على هذا الجانب الهام في معرضها القادم والذي سيظهر تحت مُسماه الجديد "أسبوع البناء والتصميم في سلطنة عُمان".

وتشارك المملكة المتحدة في الحدث بجناح يشتمل على منطقة التكنولوجيا والابتكار، وجناح خاص يضم شركات كبيرة، إضافة إلى عدد كبير من الشركات من داخل السلطنة، وكذلك من قطر والإمارات. وسيجري تنظيم ورش عمل مجانية تركز على تصميم نماذج المعلومات (BIM) ، والمحاكاة من خلال الواقع الافتراضي (VR) ، والتخطيط والجدولة بأربعة الأبعاد. ورش العمل معتمدة من CPD ، معهد إدارة المشاريع (PMI).

ويهدف أسبوع التصميم والبناء في عُمان، المعروف سابقًا باسم معرض عُمان للبناء والتشييد والتصميم الداخلي، إلى دعم مبادرات التطوير الحكومية، إضافة إلى التزامه باستمرار توفير فرص الأعمال والاستثمار للشركات في هذا القطاع، ودعوتها لتكثيف الجهود لتوسيع نطاقها قطاع البناء والتكنولوجيا.

ويأتي الحدث هذا العام في نسخته السابعة عشرة، وتهدف شركة أعمال المعارض العُمانية إلى جعله مناسبة مخصصة للشركات المحلية والدولية لعرض منتجات وأنظمة السلامة والأمن وأنظمة التشغيل الآلي للمنازل وأنظمة إدارة البرامج والمشاريع وأنظمة البناء الذكية وتكنولوجيا البناء والمعدات، وأنظمة الحماية من الحرائق وغيرها من التقنيات المبتكرة والحديثة في مجال البناء والتي تمثل بشكل جيد اتجاه التحول الرقمي والتقني الذي تعيشه السلطنة حالياً.

وهو ينسجم مع رؤية عُمان 2020 -2040 التي تهدف السلطنة من خلالها إلى "تحقيق تحول رقمي من خلال نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وغيرها من العوامل التمكينية للتقدم التكنولوجي"، وقد أطلقت الحكومة مبادرات المدن الذكية إلى جانب مبادرات الحكومة الإلكترونية الأخرى.

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