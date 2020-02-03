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شاطئ قريات.. مكان للتخييم والتنزه وفرصة لصيد الأسماك

الإثنين 03 فبراير 2020 06:44 م بتوقيت مسقط

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قريات- راشد البلوشي - تصوير جمعه العامري

يتميز شاطئ قريات الممتد من رأس أبو داود شمالًا حتى قرية فنس جنوبًا بخلجانه الرائعة والبعيدة عن الأنظار.

كاميرا المصور جمعة العامري تجولت في أحد خلجان شاطئ قريات لتكتشف منطقة الخوير كما يطلق عليها صيادو الولاية، المكان يقع بين قرية دغمر وضباب، والوصول إليه عبر قارب ينطلق بك من ميناء الصيد البحري بقريات لتصل إلى المكان بعد 20 دقيقة تقريبا، ولمحبي المشي يمكنهم الوصول إليه عبر منحدر جبلي. وتبدأ انطلاقتهم من محاذاة طريق قريات صور قبل منعطف وادي العربيين من لوحة الرقم (17) متزودين بمعدات الأمن والسلامة.

ويعد المكان منتجعا سياحيا من الطراز الأول نظرًا لتوافر العوامل السياحية كالهدوء، ومساحات شاطئية برماله الناعمة، كما يضم العديد من الطيور الرائعة مثل "مالك الحزين" و"السومسومية" وحيوانات نادرة مثل السلاحف إضافة إلى أأسماك البياح كما يمكنك ممارسة هواية الصيد.

 

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