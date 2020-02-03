الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

تعريف طلاب "ردة البوسعيد" بمهام "حماية المستهلك بالداخلية"

الإثنين 03 فبراير 2020 06:34 م بتوقيت مسقط

تعريف طلاب "ردة البوسعيد" بمهام "حماية المستهلك بالداخلية"

نزوى - الرؤية

استقبلتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عددًا من طلاب المركز الشتوي "إجازتي تعلم ومتعة"، في قرية ردة البوسعيد؛ لتعريفهم بمهام الهيئة والأعمال التي تقوم بها لحفظ حقوق المستهلك.

وتمَّ تعريف الطلاب بنشأة الهيئة واختصاصاتها وبعض مواد قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، ولائحته التنفيذية؛ إذ تم التركيز على المواد المتعلقة بحقوق المستهلك وواجبات التاجر والمزود والمعلن والوكيل، كما تم تعريفهم بالسلع التي تم سحبها من الأسواق، وبيان أسباب سحبها، وشرح آلية التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة عبر أخذهم في جولة بركن المعرض الدائم بالإدارة، كما زار الطلاب صالة المراجعين للتعرف على الخدمات التي تقدمها الصالة؛ والمتمثلة في تلقي البلاغات والشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 نوفمبر 2019

أهالي ردة البوسعيد بنزوى يقيمون مسيرة ولاء وعرفان لباني النهضة المباركة

المزيد

25 يوليو 2019

تعريف "شباب الأندية" بمهام "حماية المستهلك" في الداخلية

المزيد

14 أغسطس 2015

تعريف طلاب المراكز الصيفية في الرستاق بمهام "التنمية الزراعية"

المزيد

02 أبريل 2018

تعريف موظفي "حماية المستهلك" بجهود حماية المال العام

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الصحة" تطمئن على جاهزية المديريات لمواجهة فاشية "كورونا"

المحليات - أخبار

أكثر من 220 ألف زائر للبرك المائية في وادي بني خالد خلال 2019

المحليات - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

انطلاق الجولات التعريفية بجوائز عُمان للسياحة.. وجنوب الباطنة أولى المحطات

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

البحرية السلطانية العمانية وجامعتا هارفارد وأوكلاند تنظم ورشة القيادة الابتكارية في المجال الصحي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة" تناقش مستجدات الوضع العالمي لـكورونا..وضحايا جدد في الصين

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة