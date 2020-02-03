تعريف طلاب "ردة البوسعيد" بمهام "حماية المستهلك بالداخلية"

نزوى - الرؤية

استقبلتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عددًا من طلاب المركز الشتوي "إجازتي تعلم ومتعة"، في قرية ردة البوسعيد؛ لتعريفهم بمهام الهيئة والأعمال التي تقوم بها لحفظ حقوق المستهلك.

وتمَّ تعريف الطلاب بنشأة الهيئة واختصاصاتها وبعض مواد قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، ولائحته التنفيذية؛ إذ تم التركيز على المواد المتعلقة بحقوق المستهلك وواجبات التاجر والمزود والمعلن والوكيل، كما تم تعريفهم بالسلع التي تم سحبها من الأسواق، وبيان أسباب سحبها، وشرح آلية التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة عبر أخذهم في جولة بركن المعرض الدائم بالإدارة، كما زار الطلاب صالة المراجعين للتعرف على الخدمات التي تقدمها الصالة؛ والمتمثلة في تلقي البلاغات والشكاوى والإجراءات المتخذة حيالها.