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ضمن "مسرعة ساس" لريادة الأعمال

12 فكرة في برنامج مكثف للتدريب على الأمن السيبراني

الإثنين 03 فبراير 2020 06:33 م بتوقيت مسقط

12 فكرة في برنامج مكثف للتدريب على الأمن السيبراني

 

مسقط - ياسر الشبيبي

انطلقتْ فعاليَّات الأسبوع التدريبي المكثف في مجال الأمن السيبراني في واحة المعرفة – مسقط، ضمن برنامج مسرعة ساس لريادة الأعمال؛ وذلك بتنظيم من وزارة التقنية والاتصالات -مُمثلة في مركز ساس لريادة الأعمال- وبالشراكة مع المركز الرقمي البريطاني العماني (UK- Oman Digital Hub)، وبرنامج "تكوين" التابع الصندوق العماني للتكنولوجيا.

وسيجرِي تدريب المشاركين على تطوير أفكارهم لضمان توفير مقومات الأمن السيبراني، كما سيحضر المتدربون حلقات عمل مُتخصِّصة لتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية؛ من خلال عدد من الخبراء الدوليين في مجال الأمن السيبراني، كما سيحصل المشاركون على التوجيه والإرشاد على مدار 9 أسابيع متواصلة بعد البرنامج التدريبي المكثف، على أن يتم عقد برنامج ختامي لهم في نهاية شهر إبريل المقبل.

وستنفذ شركة (CyLon) البرنامج؛ وهي شركة مُتخصِّصة في مسرعات الأعمال، انطلقتْ في 2015، وأسهمت في دعم أكثر من 100 شركة ناشئة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، ويتضمن البرنامج تنفيذ 12 فكرة من أصل 55 فكرة تم تقديمها في مرحلة التسجيل، ومن المتوقع دعم المشاريع التي ستخرج عبر البرنامج عن طريق برنامج "تكوين" التابع للصندوق العماني للتكنولوجيا.

ويعدُّ برنامج مسرعة ساس الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف لدعم الأفراد في أولى مراحل ريادة الأعمال من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية والتجارية اللازمة لدخول سوق الأعمال، كما يوفر البرنامج الأدوات اللازمة لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

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