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بالفيديو .. "المسلسل الخارق" تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 27 عاما

الإثنين 03 فبراير 2020 04:35 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. "المسلسل الخارق" تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 27 عاما

 

واشنطن- متابعات:

نشرت وسائل إعلام عالمية تقارير عن توقع مسلسل "ذا سيمبسونز" الكرتوني الكوميدي الشهير المثير للجدل، انتشار الفيروس قبل 27 عاماً، في ظاهرة غريبة أخرى مرتبطة بالمسلسل حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عديداً من عشاق المسلسل باتوا على ثقة بأن المسلسل قد تنبّأ بانتشار "فيروس كورونا"، بعد أن أعادوا تداول حلقة قديمة تعود إلى عام 1993.

ونشر مغرِّدون على موقع "تويتر" صوراً ومقاطع فيديو تقارن بين الفيروس الذي تحدثت عنه الحلقة، وفيروس "كورونا" الذي قتل المئات في الصين، من بين آلاف المصابين.

وكان نجوم المسلسل في ذلك الوقت يتحدثون عن تفشي فيروس اسمه "أوسكا فلو" في بلدة أميركية، بعد أن قدم إليها من اليابان.

وأصرّ عشاق المسلسل الأميركي على ربط الأمرين، رغم أن حلقة "ذا سيمبسونز" تحدثت عن اليابان لا الصين.

وتظهر إحدى الصور موظف مصنعاً في اليابان وهو يسعل داخل بضائع معبّأة في صندوق قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث عانى أميركيون أعراضاً شبيهة بما يسبّبه الفيروس الحالي.

وكان المسلسل الذي أتم 30 عاماً من العروض المتتالية على شاشات التلفزيون الأميركية قد تنبّأ بعديد من الأحداث بشكل مريب، مثل فوز دونالد ترامب؛ في انتخابات الرئاسة الأميركية، وهجمات 11 سبتمبر.

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