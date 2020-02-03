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القبض على شخص سرق مركبة واضرم النار بها بالسويق

الإثنين 03 فبراير 2020 03:27 م بتوقيت مسقط

القبض على شخص سرق مركبة واضرم النار بها بالسويق

 

السويق - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، القبض على شخص في نطاق مركز شرطة السويق بتهمة سرقة مركبة وإضرام النار بها، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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