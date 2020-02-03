القبض على شخص سرق مركبة واضرم النار بها بالسويق

السويق - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، القبض على شخص في نطاق مركز شرطة السويق بتهمة سرقة مركبة وإضرام النار بها، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه.