القبض على شخص سرق مركبة واضرم النار بها بالسويق

السويق - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، القبض على شخص في نطاق مركز شرطة السويق بتهمة سرقة مركبة وإضرام النار بها، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
الإثنين 03 فبراير 2020 03:27 م بتوقيت مسقط
السويق - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، القبض على شخص في نطاق مركز شرطة السويق بتهمة سرقة مركبة وإضرام النار بها، ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
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