الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

توزيع 20 وحدة سكنية على المواطنين المستحقين بحورات في المزيونة

الإثنين 03 فبراير 2020 08:53 ص بتوقيت مسقط

صلالة - العمانية

وزّعت المديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار، أمس الأحد، عددًا من المساكن الاجتماعية للمواطنين المستحقين بمنطقة حورات التابعة لولاية المزيونة.

وسلّم سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي المزيونة سندات الانتفاع للمواطنين المستحقين بحضور حسن بن علي الرواس المدير العام المساعد للمديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار.

وقال سعادة الشيخ والي المزيونة إن المساكن تمّ بناؤها بما يتواكب مع متطلبات الحياة العصرية وتوفير كافة الخدمات الضرورية حيث ستساهم هذه المنازل في استقرار الأسر وتوفير الحياة الكريمة.

من جانبه، قال المدير العام المساعد للمديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار إنّ عملية توزيع هذه الدفعة من المساكن بمنطقة حورات تأتي في إطار البرنامج الزمني المخطط الخاص بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين بولاية المزيونة، موضحاً أنّه تمّ توزيع 20 وحدة سكنية مؤخرا لعدد من نيابات ومناطق الولاية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 يوليو 2015

توزيع 45 وحدة سكنية على المستحقين بنيابة حفيت بالبريمي

المزيد

03 يوليو 2019

توزيع 15 وحدة سكنية على المواطنين في نيابة حفيت بالبريمي ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

المزيد

30 سبتمبر 2015

"الإسكان" تنتهي من بناء 194 وحدة سكنية ومرافق عامة.. وتواصل العمل في 364 وحدة

المزيد

26 سبتمبر 2016

توزيع 438 قطعة أرض سكنية على المواطنين بعبري والدقم.. وسحب القرعة بشمال الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق الجولات التعريفية بجوائز عُمان للسياحة.. وجنوب الباطنة أولى المحطات

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

البحرية السلطانية العمانية وجامعتا هارفارد وأوكلاند تنظم ورشة القيادة الابتكارية في المجال الصحي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة" تناقش مستجدات الوضع العالمي لـكورونا..وضحايا جدد في الصين

المحليات - أخبار

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

الاقتصاد - محلي

وزير الصحة يتعرف على جهود الصين لمكافحة "كورونا"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعليق الرحلات الجوية بين السلطنة والصين لأجل غير مسمى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة