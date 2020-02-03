توزيع 20 وحدة سكنية على المواطنين المستحقين بحورات في المزيونة

صلالة - العمانية

وزّعت المديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار، أمس الأحد، عددًا من المساكن الاجتماعية للمواطنين المستحقين بمنطقة حورات التابعة لولاية المزيونة.

وسلّم سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي المزيونة سندات الانتفاع للمواطنين المستحقين بحضور حسن بن علي الرواس المدير العام المساعد للمديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار.

وقال سعادة الشيخ والي المزيونة إن المساكن تمّ بناؤها بما يتواكب مع متطلبات الحياة العصرية وتوفير كافة الخدمات الضرورية حيث ستساهم هذه المنازل في استقرار الأسر وتوفير الحياة الكريمة.

من جانبه، قال المدير العام المساعد للمديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار إنّ عملية توزيع هذه الدفعة من المساكن بمنطقة حورات تأتي في إطار البرنامج الزمني المخطط الخاص بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين بولاية المزيونة، موضحاً أنّه تمّ توزيع 20 وحدة سكنية مؤخرا لعدد من نيابات ومناطق الولاية.