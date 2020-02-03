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"غرفة التجارة" تُدرِّب أصحاب وصاحبات الأعمال على التخطيط الاستراتيجي

الإثنين 03 فبراير 2020 08:52 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحيط للتدريب الإداري برنامجًا تدريبيًا حول التخطيط الاستراتيجي، قدّمها الدكتور خالد بن علي العادي، وشارك فيه عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.

 

وهدف البرنامج التدريبي الذي عُقد بالمقر الرئيسي للغرفة إلى تقديم أهم الممارسات في التخطيط الاستراتيجي بتفاعلية وواقعية للحصول على أفضل النتائج والمخرجات الإبداعية باستخدام الطرق والأساليب التدريبية الحديثة، بالإضافة لتنمية القدرة على التخطيط الاستراتيجي والقيادة، وتطبيق أفضل ممارسات وآليات اتخاذ القرارات.

وتضمّن البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية منها مبادئ التفكير والعصف الذهني، والتخطيط الاستراتيجي، وعددًا من النماذج منها التخطيط بالسيناريو، التخطيط بسوات فيفر، وغيرها من النماذج، كما تطرّق البرنامج إلى إدارة وأبعاد الاستراتيجية، وأهميتها، وخصائص وخطوات التخطيط الاستراتيجي، والتشخيص الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية.

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