انطلاق الجولات التعريفية بجوائز عُمان للسياحة.. وجنوب الباطنة أولى المحطات

مسقط - الرؤية

انطلقت الجولات التعريفية بجوائز عمان للسياحة في نسختها الثانية، والتي تنظمها جريدة الرؤية بالتعاون مع وزارة السياحة وبشراكة استراتيجية مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران".

وتهدف الجوائز إلى المساهمة في جهود تطويرالقطاع السياحي ودعم المتميزين فيه من مؤسسات وأفراد، بما يساعد على دفع وتيرة التقدم في هذا القطاع الواعد، والذي يندرج ضمن القطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، والرؤية المستقبلية "عمان 2040"، الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية في رفد خزينة الدولة بالعائدات.

وقالت مدرين المكتومية عضو اللجنة المنظمة للجائزة، إنّ اللجنة استهلت جولاتها الميدانية بزيارة إدارة السياحة في محافظة جنوب الباطنة، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وإبراز شروط التقديم والمنافسة إلى جانب التوعية بآلية التسجيل فيها، مشيرة إلى أنّ الجولات التعريفية تنعقد بالتنسيق مع إدارات السياحة في المحافظات. وأضافت المكتومية أنّ الجولة الأولى شملت ولايات الرستاق وبركاء والمصنعة إلى جانب زيارة منتجع السوادي السياحي، مشيرة إلى أنّ الزيارات توجهت إلى الفنادق والمنشآت السياحية في هذه المحافظة.

وأضافت أنّ الجولات وصلت إلى محطتها الثانية في إدارة السياحة بمحافظة شمال الباطنة؛ حيث قدّمت اللجنة المنظمة عرضا مرئيا تضمن فئات الجائزة مع آلية التسجيل، وذلك بحضور مجموعة من المستثمرين في القطاع السياحي ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم بمختلف فئاتها. وأعربت المكتومية عن شكرها البالغ إلى وزارة السياحة وإدراتها المختلفة في المحافظات، التي قدمت كل سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لإنجاح عمل اللجنة، والمساهمة في تنظيم الجولات التعريفية بالمحافظات. ودعت المكتومية مختلف المنشآت الفندقية والمطاعم بأنواعها، وكل من ينطبق عليه شروط التقدم للجائزة، بالمبادرة والإسراع في التسجيل من أجل المنافسة على حصد الجوائز.

من جهته، قال أحمد الجهوري عضو اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجولات تضمنت كذلك زيارة عدد من المنشآت الفندقية والمطاعم بهدف توزيع استمارات التسجيل في الجائزة، مضيفا أنّ اللجنة عازمة على زيارة العديد من الولايات في مختلف المحافظات، خاصة الولايات التي تشتهر بمفرداتها السياحية. وأوضح الجهوري أنّ الجولات المقبلة ستتوجه نحو ولايتي عبري والبريمي يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، على أن تُستأنف الجولات خلال الأسبوع المقبل بزيارة ولايات أخرى. وأكد الجهوري أنّ جوائز عمان للسياحة وللعام الثاني على التوالي تسعى لإبراز ما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية تدعم نمو هذا القطاع، بما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، من خلال التوسع في المشاريع السياحية القائمة، علاوة على افتتاح مشروعات جديدة في ظل جهود جذب الاستثمارات السياحية.

وأعرب عدد من مسؤولي المنشآت السياحية التي استهدفتها الجولات، عن ترحيبهم بالمشاركة في الجوائز، والتنافس عليها، مشيدين بفكرتها وأهدافها النبيلة التي تخدم تطور القطاع السياحي. ومنذ تدشين النسخة الثانية من الجوائز، تلقت "الرؤية" طلبات عديدة للتسجيل في الجائزة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العدد النهائي للمتنافسين مع غلق باب التسجيل.

وتمثِّل الجوائز إحدى أبرز مبادرات "الرؤية" ضمن نهج "إعلام المبادرات"، وتأتي خطط الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي عبر القطاعات غير النفطية، ومنها القطاع السياحي الواعد، إلى جانب تحفيز المؤسسات والأفراد والجهات على مواصلة الإنجاز في هذا القطاع وتنميته، بما يُحقق الفوائد الإيجابية المأمولة على الاقتصاد الوطني.

وتتضمن فئات الجائزة: فئة المنشآت الفندقية (5 نجوم- 4 نجوم- 3 نجوم، و2 و1 نجوم/الشقق الفندقية). وفئة النُّزل السياحية (تراثية - خضراء - ضيافة). وفئة المخيمات السياحية، وفئة السياحة التخصصية (السياحة الرياضية)، وفئة المطاعم (مأكولات عُمانية - مأكولات عالمية - عربات المطاعم المتنقلة)، وفئة شركات السفر والسياحة (شركات كبيرة - مؤسسات صغيرة ومتوسطة)، وفئة المرشد السياحي (عُماني - أجنبي)، وفئة المبادرات السياحية، وفئة الابتكار السياحي (المشاريع الطلابية - المبادرات الطلابية - الأفكار الناشئة)، وفئة الاستثمار السياحي (وطني - أجنبي).

أمّا الشروط العامة للتنافس فتتضمَّن: أن يكون المترشحون للتنافس من المُجيدين والعاملين بالسلطنة فقط، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا (عُمانيين أو أجانب). ولا تُقبل طلبات الترشّح من المؤسسات أو الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، ما لم يكن قد رُد إليهم اعتبارهم. والتسجيل من خلال التراخيص والبيانات الشخصية، وبعدها يُمنح المشارك مدة شهر من تاريخ التسجيل لإحضار الوثائق الثبوتية. ويحق للجنة المنظمة سحب الجائزة من أي فائز حال اتضحت مخالفته للشروط. ويكون تقديم طلب الترشح بمثابة إقرار من المشارك بأحقية اللجنة المنظمة في استخدام بياناته في الأخبار الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة. ويُمنح في كل مجال جائزة واحدة فقط، وإن رأت لجنة التحكيم أكثر من مستحق في المجال تُمنح الجائزة مناصفة. ويتم تحميل استمارة المشاركة من موقع جريدة الرُّؤية على الإنترنت (www.alroya.om)، أو موقع وزارة السياحة (www.omantourism.gov.om)، أو زيارة مقر جريدة الرؤية بمسقط أو مقر وزارة السياحة.