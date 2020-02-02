"Ooredoo" تطرح باقات "شهري بلا توقف"

مسقط - الرؤية

عزَّزت Ooredoo باقات شهري عبر زيادة حجم البيانات بنسبة 100% خلال الشهور الستة الأولى، في إطار التزامها بإثراء تجربة عملائها الرقمية.

وتتميز هذه الباقات الرقمية بمرونة عالية وقيمة مخفضة لمنح العملاء عالما من الفرص الجديدة، وضمان بقائهم على اتصال دائم مع حماية كاملة للفواتير. وعلاوةً على ذلك، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بمكالمات محلية وبيانات محلية بلا توقف، إضافة لبيانات تجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ مدير عام مبيعات الأفراد لدى (Ooredoo): تمنح باقات شهري بلا توقف قيمة رائعة لعملائنا، وتوفر لهم البقاء على اتصال دائم مع أحبائهم بقيمة تنافسية. وأصبح بإمكانهم مواصلة تصفح الإنترنت بسرعة أقل في حال استهلاكهم لجميع البيانات المتضمنة في الباقات ودون أي رسوم إضافية. ونواصل جهودنا لتأكيد مكانتنا كرواد التجربة الرقمية في السلطنة؛ ونعمل على تزويد هذه الباقات بدقائق مكالمات دولية إلى كل من الهند وباكستان وبنجلاديش.

وتبدأ الباقات الجديدة من باقة 5 ريالات شهريا، والتي تمنح العملاء 2 جيجابايت من البيانات يمكنهم استخدامها داخل السلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى 2 جيجابايت مجاناَ لمدة 6 أشهر، و100 دقيقة للمكالمات المحلية والمكالمات لعدد من الدول المختارة.