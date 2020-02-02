"اليوسف" تقدّم دعما ماليا لـ"رعاية الأطفال المعوقين" بالمصنعة

مسقط - الرؤية

قدَّمتْ مجموعة اليوسف تبرعًا ماليًّا لجمعية رعاية الأطفال المعوقين بالمصنعة؛ لتأثيث صالتيْ العلاج الطبيعي والمصادر بالجمعية؛ وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لمجموعة اليوسف.

وقدّم فيصل بن محمد اليوسف عضو مجلس إدارة مجموعة اليوسف، شيك الدعم إلى رحمة بن مبارك النوفلية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية المصنعة وعضوة المجلس البلدي؛ وذلك في مقر المؤسسة بالعذيبة.

وقال فيصل اليوسف إنَّ المجموعة اعتادت في إطار المسؤولية الاجتماعية على دعم المبادرات التي تهدف لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والعملية التعليمية لخدمة المجتمع المحلي؛ إذ تعد المجموعة جزءًا من هذا المجتمع، موضحًا أن هذا الدعم من شأنه أن يُسهم في التسهيل على الأطفال المعوقين من حيث الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وكذلك التعليم، ويعزز من ثقتهم واعتمادهم على أنفسهم ويدمجهم أكثر مع المجتمع.

من جانبها، قالت رحمة بن مبارك النوفلية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة وعضوة المجلس البلدي: يأتي الدعم من مجموعة اليوسف لتأثيث مبنى جمعية رعاية الأطفال المعوقين بالمصنعة وسيخصص لتأهيل صالتين؛ الأولى للعلاج الطبيعي، والأخرى صالة المصادر، وسيساعد الدعم الأطفال المعوقين على استكمال مشوار حياتهم ويشعرهم بعدم النقص، إذ تعد صالة المصادر كبيت مصغر لهم، مما يساعد الأطفال على التأقلم سواء كانوا في البيت أو المدرسة.

وأضافت النوفلية أنَّ الدعم المُقدَّم من مجموعة اليوسف سيُحدث فرقًا في عمل الجمعية؛ إذ إنَّ الدعم سيُكمل عمل الجمعية من حيث تجهيز القاعات؛ مما يُساعد على إيجاد البيئة المناسبة لتقوم الجمعية بكافة أعمالها تجاه الأطفال المعوقين.

وقدَّمت النوفلية جزيل الشكر إلى مجموعة اليوسف على دعمها للجمعية، وقالت: نقدّم لمجموعة اليوسف كل الشكر؛ إذ نعتبر المجموعة جزءًا مكملاً للمجتمع المحلي، وهي المؤسسة الوحيدة التي تجاوبت معنا في وقت وجيز جدًا، ونتمنى المزيد من التعاون في الفترات القادمة. وأكدت رئيسة جمعية المرأة العمانية بالمصنعة وعضوة المجلس البلدي أن جمعية رعاية الأطفال المعوقين تعمل على خلق بيئة تعزيزية متكاملة للأطفال المعوقين وإشعار المعوق بأنه غير ناقص.

وتركِّز مجموعة اليوسف على القيمة المحلية المضافة (ICV) وهو الهدف الرئيسي والأسمى لإستراتيجيتها، التي تشمل العديد من المبادرات؛ ومنها: توفير الدعم المجتمعي في مختلف القطاعات، كرعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شراء منتجاتها والاستعانة بخدماتها وتوجيهها من خلال التدريب لزيادة صقلها وتأهيلها، وزرع ثقافة ريادة الأعمال ومهاراتها الحديثة؛ الأمر الذي يهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.