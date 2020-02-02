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صدور العدد الجديد من مجلة "جند عُمان "

الأحد 02 فبراير 2020 07:55 م بتوقيت مسقط

صدور العدد الجديد من مجلة "جند عُمان "

 

مسقط – الرؤية

صدر اليوم العدد الخاصة من مجلة جند عُمان لشهر يناير2020م، والذي تناول عددا من الموضوعات الهامة على رأسها وفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه-.

واستعرض العدد مجموعة من الموضوعات منها يوم تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – الحكم، خلفًا للسلطان قابوس، والكلمة السامية التي ألقاها بالإضافة لتلقيه التهاني من الأسرة المالكة، ومجلس الدفاع، ومن رئيسي مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة، والقادة.

واشتمل العدد كذلك على تقرير حول إعلان الدول الشقيقة والصديقة الحداد وتنكيس الأعلام بعنوان (العالم ينعي القائد الحكيم والمفكر العظيم)، والصحف الخليجية والعربية والعالمية تشيد بدور السلطان قابوس طيب الله ثراه. وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ينعم بأوسمة الإشادة السلطانية على الفريق الطبي الذي نال شرف المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه-. وجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يرد على تهنئة قواته المسلحة الباسلة بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، وتناول العدد صفحات من إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه-.

ويحتوي العدد على العديد من المقالات منها: (مجلس الدفاع فخر العسكرية العمانية ونموذجها في الولاء المتفرّد) من إعداد الدكتور رجب بن علي العويسي، (السلطان قابوس.. نصف قرن في خدمة وطنه وشعبه) من إعداد الفريق الركن (متقاعد) موسى العدوان من المملكة الأردنية الهاشميّة، أمّا المقال الديني فكان بعنوان (رسالة السلطان بين مرتكز الاستقرار والأمن، وحفظ الوحدة للكيان) من إعداد الفاضل محمد بن سيف الشعيلي، (قابوس القائد الذي احترمه العالم) من إعداد الكاتب سهيل بن ناصر النهدي.

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