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تدريب على تصنيف الحالات الطارئة في مستشفى بهلاء

الأحد 02 فبراير 2020 07:55 م بتوقيت مسقط

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بهلاء – الرؤية

نظّم مستشفى بهلاء ورشة عمل حول تصنيف الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ، بمشاركة أكثر من 25 مشاركا من الأطباء والهيئة التمريضية.

اعتمدت الورشة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية ونفذها الدكتور محمود بن ناصر الرحبي استشاري أول طب الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور رمضان فاروق مدير مجمع بهلاء الصحي: "مما لا شك فيه أنّ أقسام الطوارئ تطبق معايير دولية ينظم عملها، ويسهم في رفع مستويات أدائها بكفاءة وفاعلية ومن ذلك فرز وتصنيف الحالات المتعددة التي تصل لقسم الطوارئ حيث يتم تصنيفها وفقا للمستويات المعتمدة، وبما يتوافق مع تشخيص كل حالة على حدة ولضمان علاج الحالات العاجلة بوقت كافٍ وبدون تأخير أو إهمال الأمر الذي يُسهم في إنقاذ المريض وبكفاءة عالية.

وتضمّن برنامج الورشة إلى جانب المحاضرات العلمية استعراض سيناريوهات لحالات متعددة وتمارين عملية في التشخيص والعلاج وامتحانات نظرية للمشاركين، تناولت عددًا من الحالات المختلفة التي تصل لأقسام الطوارئ وكيفية تشخيصها والتعامل معها، والتركيز على تقديم كافة المعلومات حول أدوية الطوارئ وكيفية استخدامها.

      

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