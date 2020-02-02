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تفاصيل لقاء وزير الصحة مع السفيرة الصينية حول "كورونا"

الأحد 02 فبراير 2020 04:09 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي صباح اليوم الأحد سعادة لي لينغ بينغ سفيرة جهورية الصين الشعبية المُعينة لدى السلطنة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

وقدمت سعادتها معلومات عن الوضع الوبائي لفاشية فيروس كورونا المستجد في جمهورية الصين الشعبية، كما سلطت الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل  الحكومة الصينية لمكافحة المرض، ومناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة على مستوى العالم .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والسلطنة في الجانب الصحي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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