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تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

السبت 01 فبراير 2020 08:49 م بتوقيت مسقط

تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

 

أبوظبي – الوكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة جديدة واحدة في الإمارات للإصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمسة حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الاعلان عن الحالات المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

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