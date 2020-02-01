الأيرلندي "جميس دين" يتوّج بالجولة الأولى لبطولة عمان الدولية للانجراف

مسقط - الرؤية

توج المتسابق العالمي الأيرلندي جميس دين بلقب الجولة الأولى من بطولة عمان الدولية للانجراف، بينما حل الهولندي سيباستيان فونتين وصيفا وجاء المتسابق الدولي العماني طارق الشيهاني في المركز الثالث، وذلك في المنافسات المثيرة التي أقيمت على ساحة مسقط أرينا بالجمعية العُمانية للسيارات.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة 56 متسابقا عالميا، كما سجلت البطولة حضورا جماهيريا كبيرا امتلأت بهم المدرجات تعدى 5000 شخص في تظاهرة رياضية لعشاق رياضة المحركات بالسلطنة.

وسجلت المنافسات الكثير من القوة والإثارة وكانت الأجواء مثالية من حيث التنظيم والحضور الجماهيري الكثيف الذي استمتع بعروض السائقين وهدير محركات سياراتهم الرياضية والدخان المتصاعد من إطارات السيارات التي تمازجت تمازجاً رائعاً مع تشجيع وحماس الجماهير التي واصلت الاستمتاع بما قدمه أبطال عروض الانجراف من استعراضات مثيرة.

وشارك جميع المتسابقين في التدريبات الحرة التي سبقت المنافسات وانطلقت مراحل السباق بعد اجتياز مرحلة الفحص الفني وتلقي تعليمات السباق. بعدها قام العميد جمال بن سعيد الطائي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسيارات، وسليمان الرواحي مدير عام الجمعية العُمانية للسيارات، بتكريم الفائزين الثلاث بلقب الجولة الأولى، وستقام الجولة الثانية من البطولة يومي 13 و 14 من الشهر الجاري، بينما ستقام الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة يومي 20 و 21 من شهر فبراير الجاري.

ودأبت الجمعية العمانية للسيارات خلال الفترة الماضية على توجيه رسائل عبر مختلف القنوات بضرورة تثقيف كل المهتمين برياضة السيارات بأهمية السلامة وجعلها الأولوية الأولى عند ممارسة نشاط رياضة السيارات، كما سعت الجمعية بتطوير برامجها وانشطها كي تواكب التطور الدولي الحاصل في هذه الرياضة على مستوى العالم.

وأعدت الجمعية برامج ومسابقات مختلفة كي ترضي كل الفئات التي تمارس رياضة السيارات من مسابقات الرالي والانجراف وغيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى، كما أنّ تطوير رياضة السيارات والقيام بالدور الاجتماعي يعدان من أهم أهداف الجمعية العمانية للسيارات خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتعمل الجمعية دائماً على تحقيق هذه الأهداف من خلال خطط عمل واضحة واستراتيجيات تضمن لهذه الرياضة التقدم للأمام، ولضمان نزاهة التنافسية وسلامة المتسابقين وسلامة جميع الجماهير ومحبي هذه الرياضة، كما تتطلع الجمعية قدما للمستقبل من خلال تشكيل قاعدة قوية ومتخصصة للنهوض برياضة السيارات والدراجات النارية، وتطويرها من الأفضل للأفضل.

وتسعى الجمعية العُمانية للسيارات جاهدة في رفع ورقي رياضة المحركات في السلطنة وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البطولات المحلية والإقليمية والدولية، لاستقطاب عشاق هذه الرياضات وتحفيزهم على ممارستها بشكل آمن وفقا للقواعد والمعايير التي يضعها الاتحاد الدولي للسيارات، والتي يشرف على تنفيذها خبراء ومراقبون من السلطنة وخارجها.