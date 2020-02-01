الأرقام والمؤشرات تبرهن: الإنسان العُماني.. محور التنمية وهدفها

◄ 16% متوسط نمو الناتج المحلي منذ 1970

◄ الاقتصاد العماني نما 285 مرة منذ 1970 وحتى 2018

◄ السلطنة ضمن 13 دولة حققت 7% معدل نمو اقتصادي خلال ربع قرن

◄ دَخْل الفرد تضاعف من 148 ريالا في 1970 إلى 6312 ريالا في 2018

◄ 103% نسبة التحاق الطلاب بالتعليم المدرسي الابتدائي

◄ التنمية في عُمان قفزتْ إلى مراتب متقدمة بفضل منجزات جلالة السلطان قابوس

المؤشر الأول: نمو الناتج المحلي الإجمالي

مُنذ بداية النهضة الحديثة الذي قادها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه- اهتمَّت بالإنسان واستهدفته ليعيش حياة كريمة وسعيدة. فجعلت الاقتصاد المحرك والوسيلة لتحقيق ذلك الهدف؛ فلقد نَما الاقتصاد العماني خلال الفترة من 1970 إلى 2018 بمقياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 285 مرة؛ حيث كانت البداية متواضعة في 1970 بناتج محلي إجمالي وقدره 256 مليون دولار، ونما بشكل تصاعدي حتى تجاوز 79 مليار دولار في 2018، وبمتوسط نسبة نمو قدرها 16%.

ولقد أكدت وكالة بلومبرج ذلك النمو؛ ففي نوفمبر 2019 نشرت خبرًا على موقعها بأن السلطنة من ضمن 13 دولة بالعالم نمت اقتصادياتها بمعدل 7% خلال 25 سنة الماضية؛ وبذلك يُعد معدل هذا النمو إنجازاً للسلطنة لم تستطع كثير من الدول تحقيقه، وهي الدولة العربية الوحيدة في تلك القائمة. وبالبحث عن إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال الـ49 عاما الماضية بقاعدة بيانات البنك الدولي؛ فالجدول يوضح أرقام ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالمليار دولار خلال تلك الفترة:

السنة الناتج المحلي الإجمالي بالمليار دولار نسبة النمو السنة الناتج المحلي الإجمالي بالمليار دولار نسبة النمو 1970 0.2563 - 1995 13.8 6.8% 1971 0.301 17.4% 1996 15.28 10.7% 1972 0.3669 21.9% 1997 15.84 3.7% 1973 0.483 31.6% 1998 14.09 -11.0% 1974 1.646 240.8% 1999 15.71 11.5% 1975 2.097 27.4% 2000 19.51 24.2% 1976 2.56 22.1% 2001 19.45 -0.3% 1977 2.741 7.1% 2002 20.14 3.5% 1978 2.74 0.0% 2003 21.63 7.4% 1979 3.733 36.2% 2004 24.76 14.5% 1980 5.982 60.2% 2005 31.08 25.5% 1981 7.259 21.3% 2006 37.22 19.8% 1982 7.555 4.1% 2007 42.09 13.1% 1983 7.933 5.0% 2008 60.91 44.7% 1984 8.821 11.2% 2009 48.39 -20.6% 1985 10.01 13.5% 2010 58.64 21.2% 1986 7.324 -26.8% 2011 67.94 15.9% 1987 7.811 6.6% 2012 76.69 12.9% 1988 8.386 7.4% 2013 78.94 2.9% 1989 9.372 11.8% 2014 81.08 2.7% 1990 11.69 24.7% 2015 68.91 -15.0% 1991 11.34 -3.0% 2016 66.82 -3.0% 1992 12.45 9.8% 2017 72.64 8.7% 1993 12.49 0.3% 2018 79.295 9.2% 1994 12.92 3.4%

وإذا أردنا أن نُحوِّل الأرقام الموضحة بالجدول إلى شكل يُلخِّص لنا تلك الأرقام، فإنَّ الشكل يوضح نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال الـ49 عاما الماضية من 1970 إلى 2018. وحيث إنَّ هناك رأياً آخر لبعض الاقتصاديين بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس الوضع الصحيح لرفاهية وسعادة الإنسان في أي بلد كان، كان لابد من قراءة إحصائيات أخرى تُعطي مؤشرات عن رفاهية وسعادة الإنسان في عُمان: كمؤشر متوسط دخل الفرد، ومؤشر رأس المال البشري، ومتوسط عمر الإنسان، والالتحاق بالمدارس في المرحلة الابتدائية.

المؤشر الثاني: متوسط دخل الفرد

فلنبدأ بمؤشر متوسط دخل الفرد؛ حيث تُصنَّف السلطنة من ضمن الدول المرتفعة في الدخل؛ فلقد نما دخل الفرد حوالي 43 مرة من 148 ريالاً عمانيًّا في عام 1970 إلى متوسط دخل سنوي قدره 6,312 ريالاً عمانيًّا في العام 2018؛ وذلك بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الحقيقية للعام 2018، فلقد نما متوسط دخل الفرد حوالي 7 مرات.

والجدول يوضح نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية، وبالقيمة الحقيقية للعام 2018 كمرجع لهذه القيم:

السنة دخل الفرد السنوي بالأسعار الجارية دخل الفرد السنوي بالقيمة الحالية في 2018 1970 148 968 1980 1,790 5,753 1990 2,479 4,846 2000 3,307 4,844 2010 7,414 8,463 2018 6,312 6,312

المصدر: البنك الدولي

المؤشر الثالث: مقدار رأس المال البشري

يَقِيس هذا المؤشر مقدارَ رأس المال البشري المتوقَّع أن يحصله طفل مولود اليوم عند بلوغه 18 عامًا. ويهدفُ مؤشر مقدار رأس المال البشري إلى قياس نتائج التحسينات الجارية في الرعاية الصحية والتعليم من أثر في صياغة إنتاجية الجيل القادم من الكوادر البشرية. وبناءً على هذا المؤشر، فلقد حصلتْ بروندي على أقل نسبة في هذا المؤشر 38%، في حين حصلت سنغافورة على أعلى نسبة 88%. وبمقارنة نتائج السلطنة في هذا المؤشر مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أحرزت بشكل عام مراكزَ متقدمة على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، فلقد حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث خليجيًّا بنسبة قدرها 62% متقدمة على المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الحاصلتيْن على نسبة 58%، وكذلك متقدمة على دولة قطر الحاصلة على نسبة 61%، ولقد حلت السلطنة ثالثاً بعد مملكة البحرين الحاصلة على 67%، وبعد دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلة على 66%. وعليه؛ فلقد حققت سلطنة عُمان مركزاً عكس اهتمام الحكومة بالرعاية الصحية والتعليم لتحسين إنتاجية الجيل القادم من الكوادر البشرية من أجل حياة كريمة وسعيدة لمواطنيها.

المؤشر الرابع: متوسط عُمر الإنسان

إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط دخل الفرد، ومؤشر رأس المال البشري، فإنَّه لا بُد من قراءة لإحصائية أخرى رابعة توضح استفادة المواطن من التنمية التي استهدفته، وهذا المؤشر هو متوسط عمر الإنسان بسلطنة عمان. ويقيس هذا المؤشر متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى عدد السنوات التي سيعيشها الطفل المولود إذا ظلَّت أنماط الوفيات السائدة في وقت ميلاده على ما هي عليه طيلة حياته. حيث كان متوسط عمر الإنسان في عمان (50 سنة) في العام 1970، ووصل متوسط عمر الإنسان في عمان في العام 2017 إلى 77 سنة. أي أنَّ متوسط عمر الإنسان في عمان ارتفع 27 سنة. وهذه الإحصائية تدلُّ كذلك على الرعاية الصحية التي استهدفت الإنسان، وانعكست إيجاباً على متوسط عمره.

المؤشر الخامس: الالتحاق بالمدارس بالمرحلة الابتدائية

يقيسُ هذا المؤشِّر إجمالي عددِ التلاميذ المُلتحقين بالتعليم الابتدائي كنسبة مئوية من السكان في السن الرسمية للالتحاق بالتعليم الابتدائي. وللتوضيح؛ فإنَّ المؤشر يقيس نسبة التلاميذ الملتحقين بالمدارس بالمرحلة الابتدائية من إجمالي عدد الأطفال الذين هم فن سن الدراسة، والذين من المفترض التحاقهم بالمدارس بالمرحلة الابتدائية.. ويُمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق الإجمالي 100 في المائة؛ بسبب قيد الأطفال الذين تخطوا العمر المدرسي المقرر أو بسبب إعادتهم الصفوف. ويوضح الجدول أنَّ عدد الطلاب الملتحقين بالرحلة الابتدائية في العام 1971، 2.8% فقط، بينما كان المتوسط العالمي 89%. أما في العام 2018، فلقد تجاوزت سلطنة عمان نسبة الالتحاق الإجمالي 100 في المائة ووصلت النسبة 103% وهي بالتقريب نفس المتوسط العالمي.

السنة السلطنة المتوسط العالمي الفرق 1971 %2.8 %89 %86.2 2018 %103 %103.95 %0.95

هذه بعض المُؤشرات، وهناك مُؤشرات أخرى كثيرة، شاهدة على أنَّ التنمية استهدفتْ البشر قبل الحجر، فتحسَّنت حياة الإنسان في عُمان.. هكذا جاء للحكم في العام 1970 وهكذا وجدها، وهكذا رحل عنَّا في يناير من العام 2020، تاركاً الأرقام والمؤشرات تتكلم.. لقد وعد فأنجز، إنه جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- فجَزَاه الله عن عُمان وشعبها كل خير.

* الكاتب باحث مُتخصِّص في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو مجلس الدولة