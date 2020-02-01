السبت, 01 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

في الجلسة الخاصة لتأبين السلطان الراحل بنيويورك

الأمم المتحدة: السلطان قابوس رسول سلام وتفاهم وتعايش

السبت 01 فبراير 2020 11:46 ص بتوقيت مسقط

image560x340cropped
image2000x2000
image1024x768(2)
image1024x768
79-233328-united-nations-holds-memorial-session-qaboos_700x400
1580497492067035900
≪ السلطان قابوس صانع سلام.. وكسب احترام شعبه والعالم ≪غوتيريش: الأمين العام للأمم المتحدة: جلالة السلطان هيثم بن طارق سيقود ريادة عمان عالميا نيويورك- العمانية عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك جلسة خاصة لتأبين المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه-. وقال تجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية الجلسة: سنتذكر جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- كصانع للسلام وملتزم لقيم إنشاء هذه المنظمة، داعيا الحضور للوقوف "دقيقة صمت حدادا على ذكرى جلالة السلطان الراحل". من جانبه أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص تعازيه ومواساته للأسرة المالكة وعمان حكومة وشعبا في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمه الله -، مشيدا بمناقبه ومآثره حيث أنه قاد عمان لمدة نصف قرن وحولها لبلد متميز، موضحا أنه طوال فترة حكمه كسب احترام شعبه وشعوب العالم أجمع. كما أنه أعطى الاولوية للتعاون حيث قاد عمان للانضمام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وبفضل قيادته والتزامه جعل عمان عضوا مسؤولا ونشطا في المنظمات الدولية، وظلت تحت حكمه محصنة من التوترات والاضرابات التي أصابت المنطقة. وقال غوتيريش إن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - " اعتبر رسول سلام وتفاهم وتعايش خارج حدود بلاده، ولطالما أدت عمان دورا محوريا لضمان بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين الأطراف المختلفة ". وتطرق غوتيريش للدور البارز الذي قام به جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمه الله - في الارتقاء بمستوى التعليم والعمل على تحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات التنموية بالسلطنة. كما تمنى لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التوفيق والسداد في ريادة عمان والنهوض بالدبلوماسية الدولية في المنطقة بناء على إرث جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - مؤكدا على استمرار دعم الأمم المتحدة لعمان للنهوض بالسلام والاستقرار في المنطقة. وتحدث خلال جلسة تأبين جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمه الله - كل من ممثل توجو نيابة عن المجموعة الإفريقية، وممثل بروناي دار السلام نيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وممثل أذربيجان نيابة عن مجموعة دول شرق أوروبا، وممثل جامايكا نيابة عن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ، وممثل الدنمارك نيابة عن دول أوروبا الغربية والدول الأخرى ، وممثل الولايات المتحدة الامريكية الدولة المضيفة، وممثل السودان نيابة عن الدول العربية ، حيث تطرقوا إلى إنجازات جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه – على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، ومآثره ومناقبه التي ساهمت بالرقي بسلطنة عمان ودورها الحيوي في المنطقة والعالم . من جانبه قدم سعادة محمد بن عوض الحسّان المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة الشكر للحضور على مشاعرهم الصادقة، وتطرق إلى الحديث عن العمل الدؤوب الذي قدمه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – رحمه الله - لعمان على مدار 50 عاما، من تنمية مستدامة محورها الإنسان العماني والعمل على تحقيق النهضة الشاملة في كافة المجالات. وأكد سعادته أن عمان ستواصل مسيرة النهضة والتنمية تحت ظل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 ديسمبر 2015

سوريا: الأمم المتحدة تدين ضربة جوية قطعت إمدادات المياه عن حلب.. والرياض تفاوض 65 معارضا قبل محادثات سلام

المزيد

16 يناير 2017

رئيس اليمن يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة خطة سلام مقترحة

المزيد

29 مارس 2015

سلام ليس يشبهه سلام!!

المزيد

13 يناير 2020

الأمم المتحدة تنكّس علمها حدادا على وفاة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأمم المتحدة: السلطان قابوس رسول سلام وتفاهم وتعايش

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بيان رسمي حول عودة جميع الطلبة العمانيين من ووهان الصينية

المحليات - أخبار

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

"الصحة العمانية" تصدر التقرير رقم 4 حول "كورونا القاتل"

المحليات - أخبار

إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية مع تفشي "كورونا"

دولي - أخبار

"كورونا القاتل" يصل الهند والفلبين .. وارتفاع حالات الوفاة لأكثر من 170 شخصا

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة