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بيان رسمي حول عودة جميع الطلبة العمانيين من ووهان الصينية

الجمعة 31 يناير 2020 10:41 م بتوقيت مسقط

بيان رسمي حول عودة جميع الطلبة العمانيين من ووهان الصينية
بكين- العمانية قامت سفارة السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية اليوم الجمعة بإعادة بقية الطلبة العمانيين المقيمين في منطقة ووهان الصينية (مركز انتشار فيروس كورونا) ، وعددهم 3 أشخاص إلى السلطنة، وذلك حسب بيان صادر عن السفارة . وقامت السفارة بالتواصل مع جميع الطلبة الدارسين والمسجلين لديها للاطمئنان عليهم ومعرفة أحوالهم والتكفل بإخراجهم وإعادتهم إلى السلطنة. يذكر أنه وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس الجديد الذي يشبه الالتهاب الرئوي ارتفع إلى 213 شخصًا على الأقل وبلغ عدد الإصابات 9692 إصابة وهو مستمر في الزيادة.

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