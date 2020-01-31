"الصحة العمانية" تصدر التقرير رقم 4 حول "كورونا القاتل"

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة في بيانها رقم (4) حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، إنه بمتابعة للبيانات الصادرة عن الوزارة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بجمهورية الصين الشعبية، وأن منظمة الصحة العالمية ممثلة بلجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية (2005) أعلنت بشأن فاشية فيروس كوروناالمستجد 2019 بأن هذه الفاشية تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلق دولية بسبب استمرار ظهور حالات مرضية جديدةفي دول خارج جمهورية الصين الشعبية.

وبناء على ذلك ينبغي أن تكون جميع البلدان على أهبة الاستعداد لاحتواء الفاشية ، وذلك عن طريق الترصد النشط، والكشف المبكر، والعزلوإدارة الحالات، وتتبع المخالطين، ورفع الوعي المجتمعي، ومنع استمرار انتشار العدوى.

وذكرت الوزارة بأن الحالات المسجلة والمؤكدة مخبرية داخل الصين بلغت نحو (9657) حالة، منها (213) حالة وفاة، في حين بلغ عدد الحالاتالمصابة خارج الصين إلى (108) حالة في (21) دولة، منها (7) حالات غير مرتبطة بالسفر إلى الصين وحالات إصابات ثانوية مرتبطةبحالات مؤكدة، مع توقع أن يستمر تصدير حالات الإصابة بالفيروس إلى بلدان أخرى.

وأكدت الوزارة في بيانها عن عدم تسجيل أي حالات لفيروس كورونا المستجد في السلطنة ، غير أن وفود أي حالة هو أمر محتمل، وأنها علىأتم الاستعداد لرصد والتعامل مع أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها ستبقي المواطنين والمقيمين علىاطلاع من خلال القنوات الإعلامية الرسمية حول أي مستجدات.

كما أكدت بأن على المواطنيين والمقيمين ضرورة متابعة النصائح والارشادات الصادرة منها ومن منظمة الصحة العالمية فيما يختص بتدابيرالوقاية ومكافحة العدوى وكذلك عدم السفر إلى الصين والمناطق الموبؤة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية لوزارة الصحة وعدم الالتفات حول الشائعات، والتواصل مع مركزالإتصال بوزارة الصحة (24441999) للمعلومات والإستفسارات.