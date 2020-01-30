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مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 002ر0 بالمائة

الخميس 30 يناير 2020 03:20 م بتوقيت مسقط

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 002ر0 بالمائة

مسقط - العمانية 

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر4079) نقطة منخفضًا بـ (10ر0) نقطة وبنسبة (002ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (39ر4079) نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(32) ألف و(969) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (9ر1) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(91) ألف و(406) ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إرتفعت بنسبة (070ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (90ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (676) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (28ر22) بالمائة فيما بلغت

قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(250) ألف ريال عماني أي ما نسبته (22ر41) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار

غير العماني (574) ألف ريال عماني بنسبة (94ر18) بالمائة.

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