بنك مسقط يوصي بتوزيع 40٪ أرباحا لعام 2019

مسقط- الرؤية

وصى بنك مسقط بتوزيع أرباح بنسبة 40% للعام 2019م. و نظراً للسجل الجيد لتوزيعات أرباح البنك في السنوات السابقة، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة (35 %) للعام 2019م، بالإضافة إلى توزيع (5%) كأسهم مجانية. وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح (19.72%) وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية و البالغ 13.57% وفقاً لتعليمات بازل الصادر عن البنك المركزي العماني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم الأربعاء 29 يناير 2020م برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، كما تم خلال الاجتماع إعتماد النتائج المالية للعام 2019م، علماً أن إقتراح توزيع الأرباح النقدية و الأسهم المجانية مرهون بالحصول على موافقة البنك المركزي العماني و مساهمي البنك.

وسيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع (0.035) ريال عماني لكل سهم قيمته الإسمية (0.100) ريال عماني و ذلك بقيمة إجمالية تبلغ 108.317 مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك. و علاوة على ذلك٬ سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (20) سهماً٬ أي سيصدر البنك ما مجموعه (154,739,168) سهماً قيمة كل منها (0.100) ريال عماني٬ و بذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (15.474) مليون ريال عماني. هذا و ستكون الأرباح النقدية و الأسهم المجانية الموصى بها رهناً بالحصول على موافقة إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين و الجهات التنظيمية و الرقابية المختصة.

تجدر الإشارة الى أن البنك حقق ربحا صافيا قدره (185.55) مليون ريال عماني في العام 2019 م مقارنة بالربح الصافي البالغ (179.63) مليون ريال عماني في العام 2018 م بزيادة نسبتها (3.3%) .

تتوفر النتائج المالية الكاملة للبنك والتى تخضع لموافقة البنك المركزي العماني في موقع سوق مسقط للأوراق المالية .