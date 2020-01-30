الخميس, 30 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بنك مسقط يوصي بتوزيع 40٪ أرباحا لعام 2019

الخميس 30 يناير 2020 09:59 ص بتوقيت مسقط

بنك مسقط يوصي بتوزيع 40٪ أرباحا لعام 2019

مسقط- الرؤية

وصى بنك مسقط بتوزيع أرباح بنسبة 40% للعام 2019م. و نظراً للسجل الجيد لتوزيعات أرباح البنك في السنوات السابقة، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة (35 %) للعام 2019م، بالإضافة إلى توزيع (5%) كأسهم مجانية. وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح (19.72%) وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية و البالغ 13.57% وفقاً لتعليمات بازل الصادر عن البنك المركزي العماني.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم الأربعاء 29 يناير 2020م برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، كما تم خلال الاجتماع إعتماد النتائج المالية للعام 2019م، علماً أن إقتراح توزيع الأرباح النقدية و الأسهم المجانية مرهون بالحصول على موافقة البنك المركزي العماني و مساهمي البنك.

وسيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع (0.035) ريال عماني لكل سهم قيمته الإسمية (0.100) ريال عماني و ذلك بقيمة إجمالية تبلغ 108.317 مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك. و علاوة على ذلك٬ سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (20) سهماً٬ أي سيصدر البنك ما مجموعه (154,739,168) سهماً قيمة كل منها (0.100) ريال عماني٬ و بذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (15.474) مليون ريال عماني. هذا و ستكون الأرباح النقدية و الأسهم المجانية الموصى بها رهناً بالحصول على موافقة إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين و الجهات التنظيمية و الرقابية المختصة.

تجدر الإشارة الى أن البنك حقق ربحا صافيا قدره (185.55) مليون ريال عماني في العام 2019 م مقارنة بالربح الصافي البالغ (179.63) مليون ريال عماني في العام 2018 م بزيادة نسبتها (3.3%) .

تتوفر النتائج المالية الكاملة للبنك والتى تخضع لموافقة البنك المركزي العماني في موقع سوق مسقط للأوراق المالية .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 يناير 2017

بنك مسقط يوصي بتوزيع 30% أرباحا لعام 2016.. 5% منها أسهم مجانية

المزيد

28 يناير 2016

مجلس إدارة بنك مسقط يوصي بتوزيع أرباح بنسبة 30% لعام 2015

المزيد

30 يناير 2018

مجلس إدارة بنك مسقط يوصي بتوزيع أرباح بنسبة 35%

المزيد

18 فبراير 2019

بنك مسقط يشارك في إنجاح تنظيم منافسات طواف عمان لعام 2019

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بنك مسقط يوصي بتوزيع 40٪ أرباحا لعام 2019

الاقتصاد - محلي

"برانكو": أسعى للوصول إلى كأس العالم.. و"الأحمر" يزخر بالمواهب

رياضة - محلي

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

الجابري: الحوافز الاستثمارية تسهم في زيادة الميزة التنافسية لـ"اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

اليعربي رئيسا تنفيذيا لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الموت يغيب المصرفي البارز عبدالقادر عسقلان

المحليات - أخبار

"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة