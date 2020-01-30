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بنك مسقط يوصي بتوزيع 35٪ أرباحا نقدية سنوية

الخميس 30 يناير 2020 09:59 ص بتوقيت مسقط

بنك مسقط يوصي بتوزيع 35٪ أرباحا نقدية سنوية
مسقط- الرؤية أوصى بنك مسقط بتوزيع أرباح بنسبة 35% للعام 2018م. و نظراً للسجل الجيد لتوزيعات أرباح البنك في السنوات السابقة، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة (30 %) للعام 2018م، بالإضافة إلى توزيع (5%) كأسهم مجانية. وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح (19.38%) وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية و البالغ 13.57% وفقاً لتعليمات بازل الصادر عن البنك المركزي العماني. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم الثلاثاء 29 يناير 2019م برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، كما تم خلال الاجتماع إعتماد النتائج المالية للعام 2018م، علماً أن إقتراح توزيع الأرباح النقدية و الأسهم المجانية مرهون بالحصول على موافقة البنك المركزي العماني و مساهمي البنك. وسيحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع (0.030) ريال عماني لكل سهم قيمته الإسمية (0.100) ريال عماني و ذلك بقيمة إجمالية تبلغ 88.422 مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك. و علاوة على ذلك٬ سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (20) سهماً٬ أي سيصدر البنك ما مجموعه (147,370,636) سهماً قيمة كل منها (0.100) ريال عماني٬ و بذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (14.737) مليون ريال عماني. هذا و ستكون الأرباح النقدية و الأسهم المجانية الموصى بها رهناً بالحصول على موافقة إجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين و الجهات التنظيمية و الرقابية المختصة. و كان بنك مسقط قد أعلن في الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً للفترة قدره (179.63) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (176.82) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2017م وبزيادة نسبتها (1.6%). وبلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (304.29) مليون ريال عماني للعام 2018م مقارنة بمبلغ (281.35) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2017م، أي بزيادة نسبتها (8.2%)، في حين إنخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة (7.9%) لتصل إلى (142.45) مليون ريال عماني للعام 2018م مقارنةً بمبلغ (154.62) مليون ريال عماني للعام 2017، و هذا يشمل ربحاً و قدره (8.12) مليون ريال عماني من عملية بيع تمت لمرة واحدة لنوع معين من الإستثمارات. و بلغت مصروفات التشغيل في نهاية العام 2018م (190.34) مليون ريال عماني مقارنةً بمبلغ (184.08) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2017، أي بزيادة نسبتها (3.4%). كما خصّص البنك مبلغاً قدره (43.24) مليون ريال عماني لمجابهة خسائـر القروض المحتملة في العام 2018م مقابل مخصصات بلغت (43.28) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2017م. كما حققت صافي محفظة القروض و السلفيات، شاملة أعمال التمويل الإسلامي، زيادة بنسبة (7.3%) لتصل إلى (8,939) مليون ريال عماني (ثمانية مليارات و تسعمائة و تسعة و ثلاثون مليوناً) في 31 ديسمبر 2018م مقابل (8,329) مليون ريال عماني (ثمانية مليارات وثلاثمائة و تسعة و عشرون مليونًا) في 31 ديسمبر 2017م في حين إرتفعت إيداعات الزبائن، شامله إيداعات الزبائن للخدمات المصرفية الإسلامية، بنسبة (14.1%) لتصل إلى (8,463) مليون ريال عماني (ثمانية مليارات وأربعمائة وثلاث و ستون مليوناً) في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بمبلغ (7,419) مليون ريال عماني (سبعة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً)، علماً أن النتائج المالية المعتمدة و التي ستتم الموافقة عليها من قبل البنك المركزي سيتم إدراجها في الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأورراق المالية.

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