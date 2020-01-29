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سلاح الجو السلطاني العماني والمستشفى السلطاني ينفذان تمرينا للإخلاء الطبي

الأربعاء 29 يناير 2020 09:06 م بتوقيت مسقط

سلاح الجو السلطاني العماني والمستشفى السلطاني ينفذان تمرينا للإخلاء الطبي

مسقط - الرؤية

نفَّذ كلٌّ من سلاح الجو السلطاني العماني والمستشفى السلطاني، صباح أمس، تمرينا تدريبيا لتأهيل الكادر الطبي بالمستشفى السلطاني في عملية نقل المرضى والمصابين والمسعفين من الطائرات العمودية؛ بما يضمن لهم الحصول عل العلاج في أسرع وقت ممكن، وضمان سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي؛ وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الدفاع والمؤسسات الصحية بالسلطنة.

وشمل التمرين محاضرة نظرية أُقِيمت بقاعة المحاضرات بمركز التدريب بالمستشفى السلطاني، وتطبيقات عملية نُفِّذت في مهبط الطائرة العمودية التابع للمستشفى، وتضمَّن التمرين آلية إسعاف المرضى وإجراءات السلامة للطاقم الطبي بالطائرة، وعملية الإخلاء الطبي.

يُشار إلى أنَّ هذا التمرين يأتي ضمن خطة سلاح الجو السلطاني العماني في استعداده لتقديم خدماته الجوية؛ سواءً للمؤسسات الصحية الحكومية، أو المؤسسات الحكومية الأخرى، أو المواطنين والمقيمين في السلطنة.

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