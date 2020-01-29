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جولة للبوسعيدي للاطلاع على البرامج الأكاديمية والمجتمعية بجامعة البريمي

الأربعاء 29 يناير 2020 08:54 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

اطَّلع سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، على البرامج الأكاديمية والأنشطة المتنوعة بجامعة البريمي خلال زيارته التي أجراها بالحرم الجامعي، يرافقه يوسف بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عبود بن حمد الصوافي رئيس الجامعة.

واستمع سعادته بالشرح المفصل عن مشروع جامعة البريمي منذ انطلاقته، وعدد الكليات والبرامج العلمية التي تقدمها الجامعة؛ حيث إنَّ الجامعة تشتمل في الوقت الحالي على أربع كليات؛ هي: التجارة والهندسة والعلوم الصحية والحقوق، تضمُّ خمسة عشر برنامجا علميا، تمنح درجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم، كان آخرها انطلاق برنامج الماجستير في الأمن السيبراني الذي بدأ التدريس الفعلي له مطلع هذا الفصل الدراسي.

واطلع سعادته على مركز مصادر التعلم، والجهود المبذولة لتوفير المصادر العلمية والمعرفية للطلاب كالكتب الورقية المطبوعة في المجالات المختلفة، أو المصادر الإلكترونية المفتوحة التي تضع بين يدي الطالب أكثر من 300000 عنوان، إضافة للاستعدادات النهائية لافتتاح قاعة المعرفة "مسرح الجامعة"؛ حيث تستوعب قرابة 400 مشاهد، وزودت بأحدث التجهيزات الصوتية والمرئية.

وزارَ سعادته قاعة المحكمة الصورية في كلية الحقوق، التي تضاهي قاعة المحاكم؛ حيث يتدرب الطالب فيها عمليا على إجراءات ونظم المحاكم، ويتقمص الأدوار والمهام المتعددة في هذا المجال، كما اطلع على مختبرات التمريض وعلوم البصريات التابعة لكلية العلوم الصحية؛ حيث تفخر الجامعة بتقديم تخصص فريد ومتميز على مستوى السلطنة والخليج وهو تخصص "علوم البصريات".

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