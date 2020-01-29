"تطبيق Ooredoo" للأعمال التجارية يواصل دعم المؤسسات لتحقيق النمو

مسقط- الرؤية

تحت شعار "انطلق رقمياً"، يواصل تطبيقOoredoo للعملاء التجاريين دعم أصحاب الشركات والمؤسسات وموظفيهم بمحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة. وكونه الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بالسلطنة، فإن التطبيق يزود مستخدميه بقائمة متكاملة من المنتجات والخدمات والمزايا الرائعة والمبتكرة، بما في ذلك متابعة الاستخدام وإدارة حسابات المؤسسة كل هذا بضغطة زر وبموثوقية وسرعة عالية. هذا، وقد حاز التطبيق مؤخراً على الميدالية البرونزية في حفل توزيع جوائز ستيفي الدولية للأعمال الرابع عشر، الأمر الذي يؤكد على تلبيته لاحتياجات المؤسسات والشركات بجميع أحجامها في السلطنة.

وتم تصميم تطبيق الشركات الجديد للتحكم بالحسابات على مستويين، أولهما على مستوى إدارة الاتصالات بالمؤسسة ويضم خيارات متعددة تشمل إدارة الباقات والإضافات وإمكانية حجب/فتح حجب خطوط الاتصالات، إضافة إلى إدارة طلبات الموظفين الخاصة بالاتصالات. أما على الصعيد الفردي، فيمكن لموظفي المؤسسة استعراض حساباتهم ودفع فواتيرهم الشخصية وإعادة شحن رصيدهم وإضافة خدمات التجوال. وتواصل Ooredoo دعم عملائها التجاريين ورفدهم بالكثير من المزايا على التطبيق من خلال تنظيم وإقامة فعاليات واجتماعات تدريبية، فضلاً عن حضور المعارض المختلفة لضمان تواصلها وتفاعلها مع مستخدمي التطبيق.

وجاء هذا التطبيق ضمن حملة Ooredoo التي أطلقتها تحت شعار "انطلق رقمياً" لتشجيع المؤسسات على استخدام التقنيات الحديثة. وتقوم الشركة بتحديثه بصورة مستمرة وتضيف إليه العديد من الخدمات والمزايا لمساعدة العملاء التجاريين على إدارة حساباتهم والتحكم في متطلبات الاتصالات لديهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.