"بلدي الوسطى" يستعرض مقترحات تخطيطية ومشروع استزراع الصفيلح

هيماء - محفوظ الشيباني

عَقَد المجلسُ البلديُّ بمحافظة الوسطى اجتماعه الأول للعام 2020م من الفترة الثانية، برئاسة زايد بن جمعة بن عنبر الجنيبي نائب رئيس المجلس البلدي، وبحضور أعضاء المجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ الوسطى.

بدأ الاجتماع بمناقشة ما وَرَد في بنود جدول الاجتماع، واستعراض مقترح لجيوب تخطيطية بولايتي هيماء والجازر وآخر لمواقع بمشاريع الأحياء النموذجية بمحافظة الوسطى، وكذلك استعراض الموقع المقترح لمشروع استزراع الصفيلح بصوقرة بولاية الجازر.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة القانونية لمقترح تعديل، وإضافة بند وثيقة التأمين الموحدة، وناقش عددا من المواضيع المستجدة على جدول أعماله؛ من بينها: الاطلاع على نبذة عن حملة المسح الوطني الشامل لنواقل الأمراض.