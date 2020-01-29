"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

-الصين سجلت 6 آلاف حالة إصابة و132 وفاة حتى الآن

80 حالة إصابة مؤكدة خارج الصين منها 4 في دولة الإمارات

مسقط – الرؤية

قالت وزارة الصحة، إنّها تتابع عن قرب تطورات الوضع حول انتشار فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، موضحة أنّه لم يتم تسجيل أي حالات للإصابة بالفيروس في السلطنة حتى الآن.

وأكدت الوزارة في بينها رقم "3"، أنّه حتى تاريخ 29 يناير2020م تمّ تسجيل ما يزيد على 6,000 حالة في الصين من بينها 132 حالة وفاة، مع تسجيل ما يزيد على 80 حالة مؤكدة خارج الصين في كل من تايلاند وماليزيا وسنغافورة واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وماكاو وفيتنام ونيبال وكمبوديا وسيريلانكا واستراليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتمّ تسجيل 4 حالات مؤكدة بتاريخ اليوم 29/1/2020م بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونصحت وزارة الصحة، بضرورة تجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أهابت بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مع الحرص على التواصل مع الوزارة عن طريق مركز الاتصال (24441999) في حالة وجود أي استفسار.

وترأس معالي الدكتور وزير الصحة اجتماعا بحضور أصحاب السعادة الوكلاء ومديري عموم بديوان عام وزارة الصحة للتأكيد على رفع جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوفير الكواشف المخبرية في مختبرات الصحة العامة، واتخاذ التدابير الضرورية على المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي العام حول المرض.