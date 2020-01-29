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"الصّحة" تطلع على جاهزية مطار وميناء صحار للتعامل مع فاشية "كورونا"

الأربعاء 29 يناير 2020 03:58 م بتوقيت مسقط

"الصّحة" تطلع على جاهزية مطار وميناء صحار للتعامل مع فاشية "كورونا"

 

مسقط - الرؤية

نظّم وفد من وزارة الصحة جولة ميدانية لكل من مطار وميناء صحار، أمس الثلاثاء، برئاسة مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة ومدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة وعدد من المختصين.

وأطلع الوفد على جاهزية وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة في التعامل مع حالات فاشية كورونا المستجد، ومناقشة الوضع الحالي ودرجة الاستعداد والاستجابة لاكتشاف أي حالات وافدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وناقش الوفد التحديات والمصاعب التي من الممكن مواجهتها ووضع السياسات والتدابير اللازم اتخاذها، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات في كل من مطار صحار وميناء صحار يتم العمل بها من أجل رفع الجاهزية والاستعداد لطوارئ الصحة العامة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة.

 

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