آخر استعدادات وزارة الصحة لمواجهة "كورونا الجديد"

مسقط - الرؤية

قام مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، ومدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة وعدد من المختصين من وزارة الصحة ؛ بزيارات ميدانية أمس الثلاثاء لكل من مطار صحار وميناء صحار.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع الجهات المشغلة للمطار والميناء، والاطلاع على جاهزية وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة في التعامل مع حالات فاشية كورونا المستجد، ومناقشة الوضع الحالي ودرجة الاستعداد والاستجابة لاكتشاف أي حالات وافدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كما تم مناقشة التحديات والمصاعب التي من الممكن مواجهتها ووضع السياسات والتدابير اللازم اتخاذها. وتم الاتفاق على عددا من الإجراءات في كل من مطار صحار وميناء صحار يتم العمل بها من أجل رفع الجاهزية والاستعداد لطوارئ الصحة العامة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة.