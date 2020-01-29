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من هو أول رئيس تنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار؟

الأربعاء 29 يناير 2020 03:52 م بتوقيت مسقط

من هو أول رئيس تنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار؟

 

مسقط- الرؤية

أقر مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تعيين المهندس يعرب بن عبدالله اليعربي رئيساً تنفيذياً لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

ولدى اليعربي العديد من المؤهلات والخبرات ، حيث عمل بمكتب مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني منذ 2017م وقبل ذلك عمل في قطاع النفط والغاز والاستشارات الإدارية.

 يحمل اليعربي درجةالماجستير في الإدارة العامة من كلية كندي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير المالية من كلية كارول للإدارة من كلية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة نورث ايسترن من الولايات المتحدة أيضا.

يشار إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكارأُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/2018م، ويختص بتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2018، الهادف إلى حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة وتنظيم النشاطات الاقتصادية وترسيخ قواعد السوق وحرية الاسعاروالنظم المتعلقة به بما يعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد الوطني ، فضلاَ عن دوره في إعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها.

وتم تدشين الموقع الالكتروني للمركز www.cmc.om  وتدشين مركز اتصالات على هاتف رقم  80000077/ 80000070 وذلك لتلقي الاستفسارات والبلاغات.

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