مجلس الدولة: مآثر السلطان قابوس خالدة في وجدان العُمانيين والعالم أجمع

◄ الدعاء بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق

مسقط - الرؤية

خصَّص مجلسُ الدولة جلسته العادية الخامسة من دور الانعقاد السنوي الأوَّل من الفترة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء؛ لتأبين فقيد الوطن والأمة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

ففي بداية الجلسة، قرأ الجميع الفاتحة على روح السُّلطان الراحل، واستهلَّ معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، كلمته؛ بالتوضيح أنَّ الجلسة مُخصَّصة لتأبين فقيد الوطن والأمة المغفور له -بإذن الله تعالى- السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-. وقال معاليه: "يُشرفني تقديم هذه الكلمة التأبينية التي تعبر عن جزء يسير مما يختلج نفوسنا من مشاعر فيّاضة، وقلوبنا من حزن مكتوم، وذواتنا من صبر جميل، ورضا تام بمشيئة الله وقدره الماضي في عِباده، وسُننه الدارجة على خلقه". وأشار معالي الدكتور إلى أنَّ الخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- جاء أمام مجلس عُمان مشحونًا بأجمل كلمات التأبين للسلطان الراحل، وأرقى عبارات الوفاء لشخصه، واصفاً جلالة السلطان الراحل "بأعز الرجال وأنقاهم"، وأنه لا يُمكن كخطاب كهذا أن يوفيه حقه، وأن يُعدد ما أنجزه وبناه.