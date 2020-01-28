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رصد زلزال جنوب إيران وعلى بعد 504 كم من خصب

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:48 م بتوقيت مسقط

رصد زلزال جنوب إيران وعلى بعد 504 كم من خصب

 

مسقط - الرؤية

أعلن مركز رصد الزلازل جامعة السلطان قابوس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رصد ‏زلزال بقوة 5.3 في جنوب إيران الساعة 7:24 مساءً بتوقيت السلطنة، وبعمق ييلغ 10 كم، وأنه يبعد عن ولاية خصب 504 كم.

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