رصد زلزال جنوب إيران وعلى بعد 504 كم من خصب

مسقط - الرؤية
أعلن مركز رصد الزلازل جامعة السلطان قابوس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رصد زلزال بقوة 5.3 في جنوب إيران الساعة 7:24 مساءً بتوقيت السلطنة، وبعمق ييلغ 10 كم، وأنه يبعد عن ولاية خصب 504 كم.
الثلاثاء 28 يناير 2020 08:48 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
أعلن مركز رصد الزلازل جامعة السلطان قابوس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رصد زلزال بقوة 5.3 في جنوب إيران الساعة 7:24 مساءً بتوقيت السلطنة، وبعمق ييلغ 10 كم، وأنه يبعد عن ولاية خصب 504 كم.
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