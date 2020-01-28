"السلامة المرورية بالسيب" تناقش خطة فعالياتها على مستوى مسقط

السيب - العمانية

عقدت لجنة السلامة المرورية بولاية السيب، أمس الثلاثاء، اجتماعها الثالث لهذا العام وذلك برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب رئيس اللجنة.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بمهام، واختصاصات اللجنة أهمها تقييم

أداء اللجنة، وطرح وتحديد الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها في الفترة القادمة بهدف المشاركة في

مسابقة السلامة المرورية على مستوى ولايات محافظة مسقط.

وتطرق الاجتماع إلى المساهمات والمشاركات المجتمعية المتمثلة في مؤسسات القطاعين العام والخاص بالولاية بالإضافة إلى الفرق التطوعية الأهلية والأفراد ومتابعة المشاريع المتعلقة بلجنة السلامة المرورية والتي يجري تنفيذها حالياً بالولاية.